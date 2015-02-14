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جنوب السودان يلغي الانتخابات مع احتدام الصراع

14/2/2015

رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت- أرشيف

ألغى جنوب السودان الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، حسب ما أكد متحدث باسم الحكومة، التي قال إنها تعتزم أن تطلب من البرلمان تمديد فترة ولاية الرئيس سلفاكير مع احتدام صراع عنيف على السلطة بينه وبين نائبه السابق ريك مشار.

وذكر المتحدث الحكومي مايكل ماكوي أن اقتراح تمديد ولايتي الرئيس والبرلمان سيقدم إلى المشرعين يوم الثلاثاء المقبل، معبرا عن ثقته في الموافقة على الاقتراح.

وقال "قررت الحكومة أمس، إعطاء السلام فرصة بإلغاء الانتخابات وتعديل الدستور.. كما قررت تمديد فترة الولاية لمنصب الرئيس والبرلمان".

وكان من المقرر انتهاء ولاية كير والبرلمان في يوليو، وقال ماكوي إن اقتراح التمديد يهدف إلى تفادي أي فراغ في السلطة إذا ما فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق دائم مع المتمردين الذين تقاتلهم.

ويطالب الطرفان بتشكيل حكومة انتقالية بحلول يوليو المقبل، في حين تؤكد الحكومة أن الانتخابات الجديدة ستجرى في عام 2017.

جدير بالذكر أن منذ اندلاع الصراع بين أنصار كير ومشار في ديسمبر 2013، قتل الآلاف وفر أكثر من مليون شخص من منازلهم.

وكان الاثنان قد اتفقا هذا الشهر على حدود اتفاق لتقاسم السلطة في إطار خارطة طريق للسلام، ويأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول آخر مارس المقبل.

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