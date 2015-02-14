تحرك مصري لحل لغز اختطاف أقباط مصريين بليبيا

أسر مخطوفين مصريين بليبيا

وسط إدانة أمريكية للحادث أعلنت السلطات المصرية أنها تتابع أزمة مواطنيها الأقباط المختطفين في ليبيا وأنها تعد الساحة لأي احتمالات ، بينما صرفت الحكومة إعانة شهرية قدرها 1200 جنيه مصري (نحو 150 دولارا) لكل أسرة.

فقد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تتابع أزمة المصريين المختطفين في ليبيا بشكل وثيق مشيرا الى اتصالات أجراها مع وزراء خارجية دول غربية وعربية لإعداد الساحة لأي احتمالات. وأضاف شكري أن مصر لن تتخذ قرارا بتدخل عسكري في ليبيا في ظل أي ضغوط ودون دراسات وتقييم دقيق للموقف.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إن الدولة تسخّر كل جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة موقف وضع المصريين المختطفين في ليبيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية. وتحاول السلطات المصرية احتواء غضب أهالي المختطفين حيث استقبل رئيس الوزراء ابراهيم محلب وفدا يمثلهم وقررت السلطات صرف إعانة شهرية قدرها 1200 جنيه مصري لكل أسرة.



في الوقت نفسه، جددت الولايات المتحدة إدانتها لحادث اختطاف 20 مصريا مسيحيا في ليبيا عقب تداول صور للمختطفين يرتدون الزي البرتقالي (زي تنفيذ الإعدام على الأسرى لدى داعش) وهم مكتوفي الأيدي، فيما يقتادهم ملثمون على شاطئ البحر أمس .



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي أمس حسبما نشر على موقع الوزارة، "ليس لدينا أي معلومات عن الحادث.. لقد رأينا الصور للتو" ، وأضافت ساكي "نعرب عن تعاطفنا مع المصريين المختطفين ومع أسرهم، وكذلك الشعب المصري".



من ناحية أخرى كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات مكتب التعاون الدولي

برئاسة المستشار كامل سمير جرجس للتواصل مع الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي للوقوف على أخر تطورات اختطاف مصريين أقباط بليبيا على يد جماعات "إرهابية" تابعة لتنظيم داعش على حد قولهم .



وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت صورا نشرتها مجلة إلكترونية تدعى "دابق" منسوبة لتنظيم "داعش" للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا وهم يرتدون الزى البرتقالي "زى تنفيذ الإعدام على الأسرى لدى داعش" ويقفون مكتوفي الأيدى ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر.



وكان 13 عاملا مصريا اختطفوا بمدينة سرت الليبية في يناير الماضي عقب خطف سبعة آخرين أواخر ديسمبر الماضي بنفس المدينة