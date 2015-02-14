تايم: الحد الأقصى لعمر الإنسان ارتفع إلى 142 سنة

تايم: يمكن لهذا الطفل أن يعيش 142 سنة

تحت عنوان "هذا الطفل يمكن أن يعيش حتى عمر 142 سنة" تناولت مجلة تايم الأمريكية على غلافها ارتفاع متوسط عمر الإنسان إلى 71 سنة عالميا، وارتفاع الحد الأقصى المتوقع للعمر إلى ضعف هذا الرقم، أي 142 سنة، وذكرت المجلة أن عوامل كثيرة أدت إلى هذه الزيادة، منها: التقدم في وسائل الرعاية الصحية، والتقدم التقني.

تقول مجلة تايم الأمريكية: الجميع يريد أن يعيش لفترة أطول، والعلم بدأ يحقق ذلك. ولكن الحياة بشكل أفضل ستكون هي التحدي والطموح الحقيقي.

وتضيف المجلة: نحن نعيش في أوقات غير عادية. وجراء التقدم الطبي والتقني، الذي كان حتى جيل مضى يبدو وكأنه خيال علمي، أصبح متوسط أعمارنا أطول. والأمريكي الذي يولد اليوم لديه متوسط عمر منتظر أطول بـ20 عاما كاملا من نظيره الذي ولد في العام 1925.