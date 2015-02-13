على حذو دول غربية.. السعودية تجلي دبلوماسييها من اليمن

السعودية تنضم لدول غربية وتجلي دبلوماسييها من اليمن

على خطى دول غربية عدة .. أعلنت المملكة العربية السعودية إجلاء موظفيها الدبلوماسيين من اليمن، بعد أن استولى الحوثيون على السلطة هناك، في تحرك يبرز عداء جيران اليمن تجاه الحوثيين المدعومين من إيران.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الجمعة إلى مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن الرياض علقت كل أعمال سفارتها في اليمن وأجلت موظفيها "نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية" هناك.

وقبلها بقليل قالت ألمانيا وإيطاليا أيضا الجمعة إنهما أغلقتا سفارتيهما في اليمن في أعقاب تحركات مماثلة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بعدما عزز الحوثيون قبضتهم على السلطة في أعقاب سيطرتهم على العاصمة في سبتمبر الماضي .

متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت صباح الجمعة إن برلين أغلقت بعثتها في اليمن الخميس وأن الموظفين غادروا الجمعة وقالت "خلال الأسابيع المنصرمة سيطر الحوثيون على السلطة في اليمن وهذا وضع خطير بشكل غير مقبول لنا، وقد يكون له تداعيات على المنطقة، وأكدت أن الوضع مقلق للغاية للأوروبيين."

وأعلنت إيطاليا أيضا الجمعة أنها أغلقت سفارتها معللة ذلك بانهيار الوضع الأمني. وقالت وزارة الخارجية في روما إنها ستسحب سفيرها وموظفيها.

وقال جوليان هارنيس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن إنه قلق بشأن "أزمة اقتصادية تلوح في أفق البلاد "وقال خلال مؤتمر صحفي " إن اليمن يتلقى الكثير من المساعدات المباشرة للحكومة من دول في المنطقة ودول الخليج والسعودية، وتابع قوله نحن قلقون للغاية خشية أن تؤدي التغيرات السياسية والأزمة السياسية إلى تقليص احتمال تلقي هذه المساعدات."

هذا وكثف المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة هجماتهم على المقاتلين الحوثيين ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون للقول الخميس إن اليمن "ينهار أمام أعيننا" وينزلق إلى هاوية الحرب الأهلية.

وسياسيا .. استمرت المفاوضات في صنعاء بشأن حل سياسي بدعم من الأمم المتحدة ، بينما قال شهود إن آلاف اليمنيين احتشدوا بعد الصلاة في مدن تعز وإب والبيضاء والحديدة للتنديد باستيلاء الحوثيين على السلطة ما خلف وراءه حالة من الفراغ السياسي بالبلاد منذ استقالة الرئيس اليمني ورئيس وزراءه الشهر الماضي بعد أن سيطر الحوثيون على القصر الرئاسي .