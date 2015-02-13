دراسة: استخدام الهواتف الذكية في العمل واللهو معا خطر كبير

حذرت دراسة لشركة (آي.بي.ام) للحواسب الإلكترونية والبرمجيات، من أن ملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات للمواعدة عبر الهواتف الذكية للشركات التي يعملون بها، ربما يعرضون أنفسهم وشركاتهم للقرصنة والتجسس والسرقة.

وجاء في تقرير نشر أن الأبحاث الأمنية لشركة (آي.بي. ام) تقول إن 26 من بين 41 تطبيقا للتواعد عبر نظام أندرويد

للهواتف المحمولة من شركة جوجل خضعت للتحليل، وثبت أن بها ثغرات متوسطة أو عالية جدا.

ولم تكشف (آي.بي.ام) عن أسماء التطبيقات العرضة للاختراق لكن قالت إنها نبهت ناشري التطبيقات لهذه المشكلات.

وحظيت تطبيقات المواعدة بانتشار واسع خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ما توفره من خدمات تراسل فوري وتبادل للصور وتحديد المواقع.

وأظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث بيو عام 2013 أن نحو 31 مليون أمريكي استخدموا مواقع أو تطبيقات للتواعد.

واكتشفت (آي.بي.ام) أن الموظفين يستخدمون تطبيقات تواعد غير آمنة في نحو 50 بالمئة من الشركات التي خضعت لبحثها.

وقالت إن استخدام نفس الهاتف المحمول للعمل واللهو يعني أن المستخدمين والشركات كليهما عرضة لخطر هجمات قرصنة الكترونية.

وقالت (آي.بي.ام) في التقرير إن المشكلة تكمن في أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات التواعد يتخلون عن حرصهم ولا يفكرون في المشكلات الأمنية المحتملة التي قد تأتي عبر البريد الإلكتروني أو موقع إنترنت.

وقالت الشركة إنه اذا كان التطبيق غير آمن فيمكن للمتسللين استغلال شوق المستخدمين لانتظار رد من حبيب محتمل في توجيه رسائل "تصيد" زائفة لجمع معلومات دقيقة أو تحميل برامج خبيثة.