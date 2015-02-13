البث الحي
منوعات

دراسة: استخدام الهواتف الذكية في العمل واللهو معا خطر كبير

13/2/2015
 

حذرت دراسة لشركة (آي.بي.ام) للحواسب الإلكترونية والبرمجيات، من أن ملايين الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات للمواعدة عبر الهواتف الذكية للشركات التي يعملون بها، ربما يعرضون أنفسهم وشركاتهم للقرصنة والتجسس والسرقة.

وجاء في تقرير نشر أن الأبحاث الأمنية لشركة (آي.بي. ام) تقول إن 26 من بين 41 تطبيقا للتواعد عبر نظام أندرويد

للهواتف المحمولة من شركة جوجل خضعت للتحليل، وثبت أن بها ثغرات متوسطة أو عالية جدا.

ولم تكشف (آي.بي.ام) عن أسماء التطبيقات العرضة للاختراق لكن قالت إنها نبهت ناشري التطبيقات لهذه المشكلات.

وحظيت تطبيقات المواعدة بانتشار واسع خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ما توفره من خدمات تراسل فوري وتبادل للصور وتحديد المواقع.

وأظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث بيو عام 2013 أن نحو 31 مليون أمريكي استخدموا مواقع أو تطبيقات للتواعد.

واكتشفت (آي.بي.ام) أن الموظفين يستخدمون تطبيقات تواعد غير آمنة في نحو 50 بالمئة من الشركات التي خضعت لبحثها.

وقالت إن استخدام نفس الهاتف المحمول للعمل واللهو يعني أن المستخدمين والشركات كليهما عرضة لخطر هجمات قرصنة الكترونية.

وقالت (آي.بي.ام) في التقرير إن المشكلة تكمن في أن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات التواعد يتخلون عن حرصهم ولا يفكرون في المشكلات الأمنية المحتملة التي قد تأتي عبر البريد الإلكتروني أو موقع إنترنت.

وقالت الشركة إنه اذا كان التطبيق غير آمن فيمكن للمتسللين استغلال شوق المستخدمين لانتظار رد من حبيب محتمل في توجيه رسائل "تصيد" زائفة لجمع معلومات دقيقة أو تحميل برامج خبيثة.

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)