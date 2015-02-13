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الجيش العراقي يصد هجوما على قاعدة تضم جنودا أمريكيين

13/2/2015

الجيش العراقي قتل ثمانية مهاجمين على مقربة من القاعدة الجوية-أرشيف

صدت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة، هجوما لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة جوية في محافظة الأنبار حيث تدرب عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جنودا عراقيين، حسب مسؤولين عسكريين أمريكيين وعراقيين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "كانت قوات التحالف على بعد عدة كيلومترات من موقع الهجوم ولم يكونوا في أي مرحلة عرضة لتهديد مباشر"، مؤكدا أن القوات العراقية صدت الهجوم ونجحت في تأمين المنشأة.

كما قالت وزارة الدفاع العراقية في موقعها الإلكتروني إن الجيش العراقي قتل ثمانية مهاجمين على مقربة من القاعدة، التي تبعد نحو 85 كيلومترا شمال غربي الرمادي.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الجيش يعطي الأولوية لمحافظة الأنبار بغرب العراق، والتي يغلب على سكانها السنة في حملته على تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان مقاتلو التنظيم قد هاجموا قاعدة عين الأسد وبلدة البغدادي القريبة يوم الخميس الماضي، مما أدى لاندلاع اشتباكات متقطعة في البلدة أثناء الليل.

ويحاصر التنظيم، الذي استولى العام الماضي على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا بلدة البغدادي منذ أشهر.

ويدرب نحو 320 جنديا من مشاة البحرية الأمريكية عناصر الفرقة السابعة بالجيش العراقي في القاعدة، التي تعرضت لنيران قذائف المورتر مرة واحدة على الأقل منذ ديسمبر الماضي.

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