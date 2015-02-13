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إسرائيل تفرج عن أصغر معتقلة فلسطينية في سجونها

13/2/2015
 

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة عن الطفلة ملاك الخطيب أصغر معتقلة فلسطينية في سجونها بعد اعتقالها 45 يوما.

ووصلت الطفلة ملاك (14 عاما) إلى حاجز عسكري إسرائيلي قريب من مدينة طولكرم بسيارة إسرائيلية مخصصة لنقل المعتقلين حيث كان في انتظارها عدد من المسؤولين الفلسطينيين إضافة إلى أفراد أسرتها.

وقالت الطفلة ملاك للصحفيين بعد الإفراج عنها "أنا مبسوطة  كثير إني اطلعت من سجون الاحتلال."

ووصفت ملاك فترة مكوثها بالسجن بأنها "صعبة كثير"  وقالت "كانت الدنيا برد احنا الفلسطينيين بدنا نتحمل كل الصعاب وكل اللي بعملونا فينا راح يزول."

واعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة ملاك الطالبة في الصف الثامن خلال عودتها من المدرسة في قريتها بتين القريبة من رام الله ووجه لها تهمة إلقاء الحجارة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان "إن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الطفلة ملاك الخطيب في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي وحكمت عليها بالسجن لشهرين وغرامة مالية 6000 شيكل."

وأضاف البيان أن هناك "213 قاصرا فلسطينيا (أقل من 18) في سجون الاحتلال."

وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها حوالي 7000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

 

 

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