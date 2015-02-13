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إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة بعد 400 يوم في السجن

13/2/2015
 

أطلق سراح صحفيي الجزيرة اللذين ما زالا محبوسين في مصر بتهم مساعدة "منظمة إرهابية" ليعود باهر محمد إلى منزله ويلتئم شمله مع أسرته اليوم الجمعة (13 فبراير) بعد قضاء أكثر من 400 يوم في السجن.

وكان باهر محمد وهو مصري مسجونا مع زميلين آخرين وهما الأسترالي بيترغريستي الذي أفرج عنه في أول فبراير شباط وتم ترحيله، ومحمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وتنازل عن جنسيته المصرية، وأفرج عنه بكفالة قدرها 250 ألف جنيه مصري.

وكان قد حكم على الثلاثة بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهم، من بينها نشر أكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية.

وأثارت القضية التي حازت اهتماما دوليا كبيرا انتقادات للحكومة واتهامات بمصادرة الحريات التي نالها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي الصور التي حملت على صفحة "حرروا باهر" على موقع فيسبوك يظهر باهر سعيدا في منزله مع أسرته صباح اليوم الجمعة.

وظهر في إحدى الصور وهو يرتدي قميصا أبيض اللون مكتوبا عليه "صحافة حرة".

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