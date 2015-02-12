مرصد حقوقي يرحب بإخلاء صحفيي الجزيرة وينشر قائمة السجناء

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن ارتياحه لقرار إخلاء سبيل عدد من الصحفيين والإعلاميين يتقدمهم صحفيا الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وبقية المتهمين فيما عرف إعلاميا بقضية خلية ماريوت، كما أعرب المرصد عن ارتياحه لإخلاء سبيل صحفيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية وهم أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة الشعب السابق، وايمن صقر من جريدة (المصريون) وأحمد المنشاوي من جريدة إيجبشيان جازيت وعلياء عواض من شبكة رصد

واكد المرصد في بيان له اليوم ان قرار إخلاء سبيل الصحفيين يظل منقوصا لا يكتمل إلا بتبرئتهم بشكل كامل من تهم ظالمة طالتهم، بينما كانوا يمارسون عملهم المهني أو تم القبض عليهم من منازلهم على خلفية ممارستهم لعملهم المهني ايضا.

ونبه المرصد إلى أن السجون المصرية لاتزال تضم حوالي مائة صحفي وإعلامي حتى الآن، عدد منهم يحاكم أمام بعض المحاكم مثل قضية المركز الإعلامي في رابعة والتي تضم 13 صحفيا وإعلاميا، وبعضهم يحاكم بتهمة التخابر، وكثير منهم لا يزال رهن الحبس الاحتياطي دون إحالته الى القضاء أو توجيه تهم محددة له.

وأعرب المرصد عن قلقه بعد إحالة عبد الرحمن شاهين الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة في السويس إلى محكمة عسكرية في ظروف غامضة حيث أطلقت اسرته نداء استغاثة عاجل لمعرفة مكان احتجازه الجديد وطبيعة التهم المنسوبة إليه، وتمكين محاميه واسرته من مقابلته.

ونشر المرصد أسماء الصحفيين الذين لايزالون رهن الحبس حتى الآن وهم

1. مجدي أحمد حسين (رئيس تحرير الشعب الجديد)

2. محسن راضي (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب)

3. إبراهيم الدراوي (مدير المركز الفلسطيني للدراسات)

4. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع)

5. حسن القباني (جريدة الكرامة)

6. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25)

7. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية بماسبيرو سابقا)

8. عماد أبوزيد (مؤسيسة الأهرام)

9. أحمد المنشاوي (الجازيت)

10. سعيد ابوحج (مصور صحفي ومدير مركز إعلام سيناء)

11. أحمد سبيع (مدير مكتب قناة القصى بالقاهرة)

12. سامحي مصطفى (شبكة رصد)

13. علي عبد العال (رئيس تحرير موقع إسلاميون)

14. رامي قديس جان ( الفجر)

15. عبدالله الفخراني (شبكة رصد)

16. محمد علي حسن (جريدة النهار- قناة مصر الآن)

17. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد)

18. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون )

19. عمر عبدالمقصود (موقع مصر العربية)

20. خالد حمزة (رئيس تحرير موقع إخوان ويب)

21. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للأخبار المصورة)

22. بكري عبد العال (جريدة الراية)

23. محمد اليماني (جريدة الحرية والعدالة)

24. عبدالرحمن شاهين (جريدة الحرية والعدالة)

25. حسام عيسي (جريدة الحرية والعدالة)

26. محمد مدني (مراسل قناة مصر25)

27. باهر محمد (الجزيرة الانجليزية)

28. محمد فهمي (الجزيرة الانجليزية)

29. نورا راشد (جريدة الجمهورية)

30. خالد حمدي (قناة مصر 25)

31. حسن خضري (مراسل قناة مصر 25)

32. خالد عبد العزيز (مراسل قناة مصر 25)

33. جمال العالم (مراسل قناة مصر 25)

34. أسامه عزالدين (مصور قناة مصر 25)

35. محمد حجازي ( قناة مصر 25)

36. محمد العدلي (مراسل قناة أمجاد)

37. حسن إبراهيم البنا (مصور حر)

38. محمود جاد (مصور حر)

39. أحمد أبوزيد الطنوبي (الحرية والعدالة)

40. عبدالرحمن سيد مصطفى (شبكة نبض الإخبارية)

41. عبد الرحمن مرسي (قناة الأقصى)

42. محمود عبد النبي عواد (شبكة رصد)

43. إبراهيم عبد النبي عواد (شبكة رصد)

44. خالد عبد الرؤوف سحلوب (مراسل حر)

45. أحمد جمال زيادة (شبكة يقين)

46. سيد موسى (قناة امجاد)

47. محمد صلاح مدني (مراسل مصر25)

48. أحمد خميس (مراسل حر)

49. محمد رضا (مصور حر)

50. أحمد علي النجار (مصور حر)

51. محمد سليمان (مصور حر)

52. خالد جنيدي (مصور حر)

53. سالم رحاب (مصور حر)

54. عماد محمد (مصور حر)

55. كريم مصطفى السيد (قناة الشباب)

56. عمر أحمد (مصور حر)

57. محمد عزت (إخوان أون لاين)

58. عبدالله شوشة (قناة أمجاد)

59. عمران عاشور أحمد (مراسل حر)

60. أشرف محمود خليفة (الحرية والعدالة)

61. محمد حمدي رسل الله (مراسل حر)

62. أحمد عبد الحميد عواد (مراسل حر)

63. عبدالرحمن لبيب هندية (مراسل حر)

64. أحمد لاشين (مراسل مصر 25)

65. أحمد فؤاد السيد (موقع كرموز)

66. صهيب محمد (مراسل حر)

67. وائل الحديني (مراسل حر)

68. سامح البلاح (الشرق الأوسط)

69. محمد مأمون (مراسل أحرار25)

70. إبراهيم طلحة (مراسل حر)

71. محمود جمال عثمان (مراسل حر)

72. محيي قاسم عبدالجواد (مراسل حر)

73. محمد مصطفى عبدالناصر (مراسل حر)

74. احمد محرم عبدالسلام (مراسل حر)

75. عبدالرحمن محمد احمد (مراسل حر)

76. بلال كمال عبدالعال (مراسل حر)

77. محمد عبدالنبي عبدة (مراسل حر)

78. محمد رجب (مراسل حر)

79. مصطفي بان (مراسل حر)

80. مصطفى مديح حلمي (مراسل حر)

81. سامح محمد بكري (مراسل حر)

82. أحمد محرم (مراسل حر)

83. عبدالله جمال مفتاح (مراسل حر)

84. محمد مأمون أبوشوشة (مراسل حر)

85. عمار سمير عبدالغني (مراسل حر)

86. أحمد خميس خضر (مراسل حر)

87. بلال عبدالله أحمد (مراسل حر)

88. عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ (مراسل حر)

89. أحمد خميس عبدالقوي (مراسل حر)

90. كرم عبدالله (مراسل حر)

91. حذيفة محمد (مراسل حر)

92. أنس محمد القاضي (مراسل حر)

93. محمد أحمد شحاتة (مراسل حر)

94. أسامة هاشم محمد (مراسل حر)

95. محمد حسام الكفراوي (مراسل حر)

96. عمر محمد الصاوي (مراسل حر)

97. أحمد علي النجار (مراسل حر)

98. كريم شلبي (المصدر)