في تسريب جديد:السيسي يطلب مساعدات سعودية نقدية فقط

السيسي يعترف بتلقي أكثر من 30 مليار دولار من الخليج

كشف تسريب جديد بثته قناة "مكملين" الفضائية مساء اليوم الخميس النقاب عن أن المساعدات التي تلقتها مصر من الدول الخليجية حتي منتصف عام 2014 الماضي بلغت اكثر من 30 مليار دولار، وان وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي ( رئيس الجمهورية حاليا) كلف مدير مكتبه بأن يبلغ السعوديين بأنه يرغب في الحصول على المساعدات في شكل مبالغ نقدية وليست في صورة سلع وخدمات.

وفي المقطع الأول من التسريب يدور الحديث بين مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، ومساعد رئيس الأركان اللواء أحمد عبد الحليم، والمتحدث العسكري السابق أحمد علي، حيث يجري الحديث عن مساعدات سعودية وكيفية التصرف بها، وأخذ أكبر كم ممكن من هذه المساعدات وكيفية التصرف بها.

ويقول كامل: "لما تيجي تطلب من السعودية لا تطلب فكة"، في اشارة الى أن على السيسي أن يطلب مبالغ كبيرة وليس مبالغ مالية متواضعة. ويدور الحديث في الحوار بين الرجال الثلاثة بمكتب السيسي حول مساعدات طبية من السعودية تم تقديمها الى مصر، حيث قام الجيش بقيادة السيسي بالاستيلاء عليها، وعندما سأل احمد علي: هل هي مساعدات للجيش أم لمصر؟ أجاب كامل: "ما هو الجيش هو مصر".

وفي المقطع الثاني من التسريب يتحدث كل من عباس كامل والسيسي عن رجال الأعمال في مصر مطلقاً عليهم اسم (العيال)، مشيراً الى أنه يقوم باللف عليهم من أجل جمع أموال"، حيث يناقشون آلية جمع الأموال وأهميتها.

وبدأت قناة مكملين حلقة "مكملين النهارده" لمقدمها أسامة جاويش بالقول إنها نجحت في إجبار السيسي المرة الماضية على الاتصال بزعماء الخليج جميعاً من أجل لملمة الفضيحة، أما الآن فقالت إن على السيسي أن يحجز طائرته على الفور للسفر الى السعودية من أجل تقديم الاعتذار وطلب العفو من خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي.

وكانت قناة "مكملين" قد أذاعت منذ أيام تسريبا للسيسي بعنوان ( السيسي يحتقر الخليج) أحدث صدى عالميا واسعا وظهر فيه صوت قائد الانقلاب وهو يتحدث بأسلوب غير لائق عن رغبته في الحصول على دعم ضخم منهم وكم الأموال التي بحوزتهم.