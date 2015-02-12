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غضب بالتواصل الاجتماعي لتجاهل قتل 3 مسلمين أمريكيين

12/2/2015
 

عم الغضب مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لمقتل ثلاثة مسلمين من أصول عربيـة برصاص مسلـح قرب جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة وسط تجاهل إعلامي عالمي دون وجود ردود فعل غاضبة علنياً مثلما حدث في حادث شارلي إبدو بفرنسا

ووصّف الغاضبون على موقع "تويتر" قاتل المسلمين الثلاثة بأنه عنصري، مستنكرين موقف العرب والعالم  الصامت ازاء تلك الجريمة العنصرية، حيث أصبحت دماء العرب ملوثة بحب الغرب.

كما وصف البعض الحادث بأنه نوع من الإرهاب الناعم ضد المسلمين وبأنه خشِن كإرهاب المسلمين!! لكنه في كل الأحوال إرهاب عنصري ضد المسلمين، وهنا يصمت كل منبر إعلامي عربي، متعجبين من التجاهل الإعلامي الغربي والعربي لهذا الحادث، كما أكد أحدهم عبر تغريدته: "لقد استخف الغرب بنا بعد إهانة حكام الأمة لشعوبنا".

ولا تزال السلطات المحلية بولاية كارولينا الشمالية تحقق في دوافع قتل رجل لثلاثة مسلمين أمريكيين من أصل عربي في حادثة هي الأولى من نوعها بين أبناء الجالية.

والضحايا، هم ضياء شادي بركات أمريكي من أصل سوري، وزوجته يسرا، وشقيقتها رزان محمد أبو صالحة، وهما أمريكيتان من أصل فلسطيني.

وقالت السلطات إنها ألقت القبض على القاتل، ويدعى كريغ ستيفن/، ووجهت إليه تهماً بالقتل من الدرجة الأولى.

وقد طالبت عائلات الضحايا المسلمين الثلاثة الذين قتلوا داخل منزلهم قرب الجامعة التي يدررسون فيها بنورث كارولينا، بالتحقيق في الجريمة.

ووصفت سوزان بركات، شقيقة أحد الضحايا، في لقاء صحفي الجريمة بالشنعاء يستحق منفذوها القصاص. وكانت وزارة العدل الأمريكية أكدت في أول رد فعل رسمي أن الجريمة ليست جزءاً من حملة موجهة ضد المسلمين.
وهذا عدد من التعليقات على موقع التواصل الاجتاعي تويتر

SMAIL HANIYYEH@
لماذا لم يتحرك العرب إزاء جريمة القتل العنصرية

@JORDANIAN
لأنهم لم يتبلغوا عن مساعدات إضافية في حال قيامهم بهذا

@MADIHAM
لأن دماء العرب ملوثة بحب الغرب .. يا حسرتي

@MOABUOBEID
يسر التي قُتلت وزوجها وشقيقتها في هجوم عنصري

@HAZAIMHMOHAMMAD
إرهاب ناعم ضد المسلمين وخشن كإرهاب المسلمين!!

OMR1990@
إرهاب (….) عنصري ضد المسلمين!!

@TASSNEEM
يلا بدي أشوف "الرؤساء العرب" إذا رح يروحو يعملوا مظاهرة ضد

@AHMEDKHATAB89
تجاهل إعلامي غربي و #عربي مذهل

AZIZKHATHLAN@
كارولينا أمريكي يقتل ثلاثة مسلمين والإعلام يتجاهل

@MNAW7
هنا يصمت كل منبر إعلامي عربي

BDREE1984@
استنكار قتل مسلمين مشكلة! أما غيرهم عادي

ABDULQADER@
لقد استخف الغرب بنا بعد إهانة حكام الأمة لشعوبنا

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