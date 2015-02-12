صحف أمريكية: مسلمون يعترضون على التغطية لمقتل طلبة كارولاينا

الطالب ضياء وبواره زوجته واختها (وكالات)



في تعليقها على حادث قتل ثلاثة طلبة مسلمين أمريكيين من أصل عربي قالت صحف أمريكية إن المسلمين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراض على التغطية الإخبارية لمقتلهم، يثير الخوف من جرائم الكراهية ضد المسلمين، فيما لا تزال التساؤلات عن الدافع بشأن مقتل قائمة.

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن المسلمين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للاعتراض على التغطية الإخبارية لمقتل ثلاثة طلبة مسلمين أمريكيين من أصل عربي في كارولاينا الشمالية.



وأضافت الصحيفة أن مقتل المسلمين الثلاثة يثير الخوف من جرائم الكراهية ضد المسلمين.



بدورها ذكرت نيويورك تايمز أنه لاتزال التساؤلات عن الدافع بشأن مقتل المسلمين الثلاثة قائمة.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المسلمين يشككون في أن الدين لم يكن دافعا لقتل ثلاثة في كارولينا الشمالية

في السياق ذاته، قال مدعي منطقة ميدل ديستركت في كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأربعاء للصحفيين إن الطلبة المسلمين بالرصاص

"ليس جزءا من حملة لاستهداف المسلمين".



وألقي القبض على كريج ستيفن هيكس (46 عاما) الذي نشر رسائل

مناهضة للدين على موقع فيسبوك ووجهت له ثلاثة اتهامات بالقتل من

الدرجة الأولى فيما يتصل بمقتل الطلبة الثلاثة الثلاثاء.