خوجة يطالب دول العالم التدخل لإنقاذ دوما

رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة (أرشيفية)

عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة مؤتمرا صحفيا برفقة الأمين العام للائتلاف محمد يحيى مكتبي صباح الخميس في مدينة إسطنبول التركية مطالبا دول العالم بأن تهب لنجدة مدينة دوما. كما طالب الأمم المتحدة بالاعتراف بحق الشعب السوري في الحياة.

وأشار خوجة إلى أن "قتل الأطفال والشيوخ بالصواريخ التي تحمل الغازات السامة والبراميل المتفجرة، هو بقدر بشاعة قتلهم ذبحاً أو حرقاً على يد ربيبة النظام داعش"، على حد وصفه.

ولفت رئيس الائتلاف إلى أن "أهل الغوطة في دمشق وحي الوعر في حمص لا يطلبون تدخلاً عسكرياً، ولا تحالفاً بمشاركة ستين دولة، بل يطلبون فقط بوقف قصف النظام وفتح ممرات إنسانية وفك الحصار المضروب عليها منذ أكثر من عامين وتمكين شعبنا من أسباب الدفاع عن نفسه".

ودعا خالد خوجة فصائل الجيش الحر لنجدة دوما بريف دمشق وحي الوعر بحمص وفك الحصار عنهما وردع نظام الأسد المجرم عن استباحة دماء الأهالي، مشيراً إلى أن استهداف المناطق العسكرية والأمنية في دمشق والتي تخرج منها الصواريخ باتجاه الأحياء السكنية بدوما هو حق مشروع للدفاع عن النفس، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين.

وتابع رئيس الائتلاف "إننا نضع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجموعة دول الأصدقاء أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري الذي يقتل ويذبح منذ 4 أعوام، وتوفير الحماية الكاملة لهم بكافة الوسائل".

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني الدكتور خالد خوجة أن نظام الأسد يشن حملة ضد المدنيين في مدينة دوما منذ ما يزيد عن أسبوع، حيث تسلط الطائرات الحربية صواريخها على المنازل المحاصرة، والأسواق الشعبية، وتحرق البشر، وتتلف القليل من الغذاء والدواء الذي بقي للسكان المحاصرين. مشددا على أن هذه الأفعال ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تضاف لجريمة الإبادة المتواصلة، المتمثلة بالحصار الجماعي والتجويع حتى الموت، المرتكبة ضد أهل ريف دمشق.