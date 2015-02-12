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تنظيم الدولة يقتحم ناحية البغدادي بالأنبار

12/2/2015
تنظيم الدولة الإسلامية

اقتحم مسلحو "تنظيم الدولة" اقتحموا ناحية البغدادي في محافظة الأنبار غربي العراق، بحسب ما أفادت مصادر في شرطة الرمادي. جاء ذلك بعد هجوم شنه التنظيم من عدة محاور.

قالت المصادر إن الهجوم على ناحية البغدادي أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الطرفين، خاصة من أفراد القوات العراقية المدعومة بقوات من الصحوة، وإن من بين القتلى ضابطاً برتبة مقدم.

وأكد مراسل الجزيرة أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين تنظيم الدولة والقوات العراقية، وسط أنباء عن نجاح التنظيم في الوصول إلى وسط الناحية والسيطرة على المجلس البلدي ومركز الشرطة.

وتضم مدينة البغدادي قاعدة عين الأسد وهي أكبر قاعدة عسكرية في العراق ويوجد فيها العديد من المستشارين الأميركيين.

وفي سياق متصل، قتل 14 من القوات العراقية وما يعرف بالحشد الشعبي في هجوم آخر للتنظيم جنوب تكريت شمال بغداد، حسبما أوردت مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن تنظيم الدولة شن هجمات الليلة الماضية استهدفت منطقتي مكيشيفة والزلاية المتجاورتين، مشيرة إلى أن المسلحين تمكنوا من السيطرة على مقر أمني إلا أن  القوات العراقية استطاعت فيما بعد إعادة السيطرة عليه.

وفي الموصل شمال العراق، قالت مصادر أمنية كردية إن ما لا يقل عن 17 مقاتلا من تنظيم الدولة قتلوا في ثلاث هجمات متزامنة ومتناسقة.

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