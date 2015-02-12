الجزيرة:الإفراج عن صحفيينا خطوة صغيرة و ردود متحفظة

اخلاء سبيل صحفيّ الجزيرة باهر محمد و محمد فهمي

توالت ردود الأفعال على خبر إخلاء سبيل صحفيّ الجزيرة و باقي المتهمين في قضية خلية الماريوت ، فقد قالت الجزيرة في بيان لها "أنها خطوة صغيرة في الطريق الصحيح ,و لا يزال تركيزنا على توصل المحكمة لإسقاط كافة التهم عنهم وإغلاق القضية برمتها، إضافةً إلى إخلاء سبيلهما دون قيد أو شرط".



هذا و قد غرد محمد فهمي فور اخلاء سبيله على حسابه على موقع "تويتر" قائلاً "أنا حر" .

و قد علّق د حازم غراب والد الصحفي باهر محمد على خبر الإفراج عن ابنه بالقول " فرحتنا غامرة لكننا في غاية الأسى على ما جرى من ظلم امتد لأكثر من عام ، ابني باهر يمثل أكثر من 40 الف معتقل في كل سجون مصر ، و لا يزال في قلوبنا غصة لباقي المعتقلين من أمثاله ."



و أضاف " لم أرى باهر و لم احضر اي من جلسات المحاكمة نتيجة تعنت الأمن مع الأهالي

و سوء المعاملة فاحترمنا انفسنا و لم نحضر "

و أضاف معلقا على خبر تنازل محمد فهمي عن جنسيته المصرية للإفراج عنه " كان شعور الذي طعن في شرفه و جنسيته ، و قال أن ابنه باهر محمد قال له لن استبدل جنسيتي المصرية بأي جنسية اخرى ، لقد أهانوا مصر كلها ، لأن الكثيرين كانوا يتمنون الحصول على الجنسية المصرية " على حد قوله .



من جانبه قال سامي الحاج، مدير إدارة الحريات والحقوق بشبكة الجزيرة، إننا سعداء بقرار المحكمة المصرية رغم أنه جاء متأخراً آملين أن تسقط التهم عنهم لأنها باطلة وملفقة وهي سياسية بالأساس.

لافتاً إلى أن صحفيي الجزيرة الإنجليزية كانوا يعملون في وضح النهار ويقيمون في فندق معروف ويؤدون عملهم بمهنية وحيادية دون اصطناع ويشهد لنا الكثيرون، ومهمتنا هي نقل الأحداث وليس صنعها وكانت شاشات الجزيرة شاهد على ذلك، كذلك شهادة الكثير من المنظمات الدولية المعنية بقضايا بحرية الرأي والتعبير أكدت أن الزملاء كانوا يقومون بواجبهم بمصداقية وحيادية.



هذا و قد سادت حالة من الفرحة العارمة قاعة المحكمة بمعهد امناء الشرطة بطرة بعد قرار هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " حسن فريد " بإخلاء سبيلهم .

وبدا لافتاً بعد نطق المحكمة لقرارها امتزاج صيحات فرحة الصحفيين و المراسلين المصريين و الأجانب , مع دموع الفرحة التي انهمرت من أعين ذوى المتهمين و على رأسهم " مروة عمارة " خطيبة الصحفي بالجزيرة الإنجليزية " محمد فاضل فهمي " المتهم الرئيسي في القضية بالإضافة لوالدته.

و"جيهان راشد"زوجة الصحفي" باهر محمد " مع حرص كافة من في القاعة على تهنئتهم على اخلاء السبيل المُنتظر.