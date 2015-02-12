أنصار الشريعة تسيطر على قاعدة للجيش اليمني في الجنوب

جمال بن عمر (أرشيف)

أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة أن مقاتليها سيطروا على قاعدة للجيش اليمني بجنوب البلاد في هجوم نفذوه فجر الخميس. فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى صنعاء جمال بن عمر من أن اليمن أصبح على شفا حرب أهلية.

وقال سكان ومواقع إخبارية محلية إن القاعدة العسكرية الواقعة في محافظة شبوة الجنوبية وتضم ما يصل إلى ألفي جندي يمني سقطت بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة.

وذكرت جماعة أنصار الشريعة عبر حسابها على موقع تويتر أنها نفذت هجوما انتحاريا عند بوابة قاعدة اللواء 19 واحتجزت بعض الجنود.

وقال مسؤول في بلدة بيحان القريبة من قاعدة الجيش التي سيطرت عليها جماعة أنصار الشريعة إن السكان يخشون أن ينتقل الحوثيون الآن إلى مواجهة أنصار الشريعة.

وذكرت أنصار الشريعة أن "المجاهدين" أسروا معظم الجنود داخل القاعدة بحلول الساعة الثامنة صباحا تقريبا.

وفي جلسة لمجلس الأمن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن اليمن يتفكك بعدما انزلقت البلاد في الفوضى بدرجة أكبر مع إحكام جماعة الحوثيين قبضتهم على السلطة.

وقال بان لمجلس الأمن إن "اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك". وأضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها".

من جانب آخر، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى صنعاء جمال بن عمر أن العملية الانتقالية في اليمن أصبحت في مهب الريح.

وقال في جلسة لمجلس الأمن إن اليمن اليوم أمام مفترق طرق إما انزلاق لحرب أهلية أو إعادة المسار السياسي.

ودعا بن عمر جميع الأطراف إلى نجاح المباحثات الجارية التي تبحث آليات الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

وفي وقت لاحق، أغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سفاراتها في العاصمة صنعاء هذا الأسبوع لدواع أمنية بعد سيطرة الحوثيين مما زاد من العزلة الدولية لليمن.