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ووتش تتهم جنودا سودانيين بعمليات اغتصاب والسودان تنفي

11/2/2015

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الإنسان الأربعاء جنودا سودانيين باغتصاب 221 امرأة وفتاة على الأقل بمنطقة دارفور في أواخر العام الماضي.
 

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، إن الاغتصابات الجماعية وقعت أثناء هجمات استمرت ثلاثة أيام. وأضافت أن 15 من الناجين الذين بقوا على قيد الحياة وإحدى الشاهدات، و23 مصدرا آخر يعتد بهم قدموا معلومات عن عمليات اغتصاب جماعي ارتكبت بين يوم 30 أكتوبر والأول من نوفمبر من العام الماضي في قرية تابت بدارفور. وأشارت إلى أنها جمعت أسماء ومعلومات أخرى بشأن 221 ضحية.

 وذكرت ووتش أن "الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات في تابت ربما يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية".

بدوره، رفض المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد الاتهامات باعتبارها مغلوطة تماما، ووصفها بأنها محاولة للضغط على السودان للإبقاء على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

وقال الصوارمي إن كل الاتهامات جاءت كرد فعل بعد طلب حكومة السودان بمغادرة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) السودان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، أن بعض الهيئات تستخدم هذه الاتهامات الزائفة كنوع من الضغط لإبقاء قوة يوناميد في دارفور.

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