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نتنياهو: "خلاف عميق" مع أوباما بشأن "نووي إيران"

11/2/2015

بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجود "خلاف عميق" مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الملف النووي الإيراني، إلا أنه سعى إلى التقليل من إمكان تأثيره على العلاقات مع واشنطن.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، "لدينا خلاف عميق مع الإدارة الأميركية وباقي دول 5+1 التى تضم (بريطانيا – الولايات المتحدة – فرنسا- روسيا- الصين إضافة إلى ألمانيا) بشأن العرض الذي تم تقديمه إلى إيران".

وتابع نتنياهو إن "هذا العرض يتيح لإيران تهديد بقاء إسرائيل كما يتيح لإيران خلال بضع سنوات امتلاك القدرات الصناعية لإنتاج قنابل نووية عدة تمهيدا للقضاء علينا"، وبشأن الخطاب الذي ينوي إلقاءه أمام الكونغرس حول الملف النووي الإيراني والذي أبدى الرئيس الأميركي معارضته له، تمسك نتنياهو بالخطاب.

وقال نتنياهو "سأتوجه إلى الولايات المتحدة ليس لأنني أسعى إلى المواجهة مع الرئيس أوباما، بل لأن علي أن أقوم بواجبي، والتطرق إلى موضوع يمس بقاء بلادي"، وكان البيت الأبيض قد أعرب عن معارضته لهذه الزيارة التي تأتي استنادا إلى دعوة وجهها إلى نتنياهو نواب جمهوريون، كما أنها تأتي في أوج الحملة الانتخابية الإسرائيلية وقبل أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية.

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