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مظاهرات غاضبة في اليمن والحوثيون يتصدون لها بالرصاص

11/2/2015

قال موظفون محليون في السفارة الأميركية بصنعاء، إن مسلحين حوثيين  استولوا على سيارات السفارة بعد أن غادر السفير والدبلوماسيون البلاد الأربعاء.
مظاهرة حاشدة في مدينة تعز اليمنية (رويترز)

وأضاف الموظفون أن أكثر من 20 مركبة جرى الاستيلاء عليها من جانب الحوثيين بعد أن غادر الأمريكيون مطار صنعاء.

وأغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سفاراتها وأجلت موظفيها بعد تدهور الوضع الأمني في اليمن عقب استيلاء مسلحي الحوثي على السلطة قبل أيام.

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بأن مسلحي الحوثي اختطفوا ثلاثة نشطاء في العاصمة اليمنية الأربعاء.

وأضاف المراسل أن مسلحي الحوثي أطلقوا الرصاص على مظاهرة لشباب الثورة في  صنعاء، في وقت خرجت ‏فيه عدة مسيرات لشباب الثورة بعدة أماكن في العاصمة ومدن أخرى رفضا لانقلاب الحوثي وإحياء لذكرى ثورة 11 فبراير.

وقال أيضا، إن الحوثيين احتكروا أهم الساحات والميادين والشوارع في صنعاء، وهي السبعين والتحرير والتغيير والستين، ومنعوا شباب الثورة من الوصول إليها.

وفي مدينة تعز، شارك عشرات الآلاف في مظاهرات ضد الحوثيين رافعين شعارات مطالبة بخروج مسلحي الحوثي من المدن الرئيسية، كما نادوا بتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إصدار الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري" في القصر الجمهوري بصنعاء، والذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية، لكنه  قوبل برفض داخلي وعلى الصعيد الدولي والإقليمي.

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