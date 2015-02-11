مصادر بالكونغرس: أوباما يطلب التفويض باستخدام القوة

الرئيس الأمريكي – باراك أوباما

قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي الأربعاء إن الرئيس باراك أوباما أرسل طلبا للكونغرس للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم الدولة.

وأضافت المصادر أن الطلب يحدد ثلاث سنوات للعمليات ضد التنظيم، وذكرت المصادر أن نص الطلب يحظر استخدام القوات الأمريكية في "قتال بري هجومي ممتد" ، هذا وكان آخر تفويض منحه الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية قد صدر أثناء حرب العراق عام 2002 .

كان الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض قدما لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة أمس مبادئ النص الرسمي للسماح باستعمال القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة، والذي كانت الإدارة الأمريكية قررت عرضه على الكونغرس.

ويجادل البيت الأبيض بأن أوباما ليس بحاجة إلى تخويل جديد وأنه يستطيع استخدام التخويل الذي منحه الكونغرس لبوش عام 2002 على اعتبار أن تنظيم الدولة الإسلامية هو تنظيم القاعدة في العراق والشام بعد أن غير اسمه، في حين يرفض الكونغرس الذي بات الجمهوريون يسيطرون عليه هذا المبدأ بدعوى أن القاعدة وتنظيم الدولة تنظيمان مختلفان.

وبرر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في موجزه الصحفي الثلاثاء سعي أوباما للحصول على تخويل جديد بأنه "سيكون رمزاً أقوى للكونغرس عندما يبعث برسالة إلى الشعب الأميركي والحلفاء بل حتى الأعداء تتمثل في أن الولايات المتحدة موحدة خلف استراتيجية وضعت هدفاً لها في إضعاف ومن ثم تدمير تنظيم الدولة". وأعرب عن أمله في أن يصوت الكونغرس على المشروع في وقت قريب.

من جهته قال السيناتور الديمقراطي روبرت مينديز إن التحدي الذي يواجه هذا التفويض هو إيجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل ومن دون نهاية، وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة بهزيمة تنظيم الدولة. أما زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد فقال للصحفيين إن الأمر لا يتعلق إلا بمقدمة، وإن النص لم تنته صياغته بعد.