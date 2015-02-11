البث الحي
منوعات

ضبط لوحة لدافنشي في قبو سويسري

11/2/2015
 

قالت محكمة إيطالية إن الشرطة ضبطت لوحة لفنان عصر النهضة ليوناردو دافنشي في قبو بنك سويسري أثناء تحقيق في جرائم تهرب ضريبي واحتيال.

وقال مكتب المدعي العام في "بيزارو" بإيطاليا في بيان إن مفاوضات بيع اللوحة الزيتية التي تعود للقرن الخامس عشر بنحو 120 مليون يورو (135مليون دولار) كانت قد وصلت مرحلة متقدمة.

ولم تنتبه الشرطة لوجود عمل يحتمل أن يكون لدافنشي إلا بعد أن عثرت مع محام ايطالي من جنوب البلاد في 2013 على مذكرة ببيعها بسعر لا يقل عن 95 مليون يورو، لكن التحقيق الأولي لم ينجح في الوصول للوحة.

وكشف تحقيق منفصل في جرائم تهرب ضريبي واحتيال عن دليل قاد الشرطة في النهاية للوحة، التي ضبطت يوم الاثنين في "لوجانو" بالقرب من الحدود السويسرية الإيطالية.

ولم يكشف المحققون هوية مالك اللوحة أو عدد الذين يشملهم التحقيق في التآمر لتهريب الأعمال الفنية بشكل غير قانوني والاحتيال بمجال التأمينات.

ولم يقولوا أيضا إذا كان هناك عمليات اعتقال، واكتفوا بالقول إن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم بكلتا الجريمتين.

وإلى حد ما نسبت اللوحة لدافنشي بناء على اختبارات أجريت في ضوء الفلورسنت، وستجرى مزيد من الاختبارات عند إعادتها لإيطاليا.

وإذا ثبت أن اللوحة لدافنشي ستنضم لقائمة أعماله المتنازع عليها قانونيا. ومن بين هذه الأعمال الموناليزا التي سرقت من متحف اللوفر في 1911.

واللوحة هي الأحدث ضمن سلسلة أعمال فنية تم ضبطها، وضبطت الشرطة آلاف القطع الفنية ومنزلا تحول إلى متحف خاص الأسبوع الماضي، وأدت حملات في بازل بسويسرا لتفكيك شبكة لتهريب الأعمال الفنية في يناير.

 

المزيد من منوعات

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)
الأكثر قراءة

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)