ضبط لوحة لدافنشي في قبو سويسري

قالت محكمة إيطالية إن الشرطة ضبطت لوحة لفنان عصر النهضة ليوناردو دافنشي في قبو بنك سويسري أثناء تحقيق في جرائم تهرب ضريبي واحتيال.

وقال مكتب المدعي العام في "بيزارو" بإيطاليا في بيان إن مفاوضات بيع اللوحة الزيتية التي تعود للقرن الخامس عشر بنحو 120 مليون يورو (135مليون دولار) كانت قد وصلت مرحلة متقدمة.

ولم تنتبه الشرطة لوجود عمل يحتمل أن يكون لدافنشي إلا بعد أن عثرت مع محام ايطالي من جنوب البلاد في 2013 على مذكرة ببيعها بسعر لا يقل عن 95 مليون يورو، لكن التحقيق الأولي لم ينجح في الوصول للوحة.

وكشف تحقيق منفصل في جرائم تهرب ضريبي واحتيال عن دليل قاد الشرطة في النهاية للوحة، التي ضبطت يوم الاثنين في "لوجانو" بالقرب من الحدود السويسرية الإيطالية.

ولم يكشف المحققون هوية مالك اللوحة أو عدد الذين يشملهم التحقيق في التآمر لتهريب الأعمال الفنية بشكل غير قانوني والاحتيال بمجال التأمينات.

ولم يقولوا أيضا إذا كان هناك عمليات اعتقال، واكتفوا بالقول إن بعض الأشخاص يشتبه في تورطهم بكلتا الجريمتين.

وإلى حد ما نسبت اللوحة لدافنشي بناء على اختبارات أجريت في ضوء الفلورسنت، وستجرى مزيد من الاختبارات عند إعادتها لإيطاليا.

وإذا ثبت أن اللوحة لدافنشي ستنضم لقائمة أعماله المتنازع عليها قانونيا. ومن بين هذه الأعمال الموناليزا التي سرقت من متحف اللوفر في 1911.

واللوحة هي الأحدث ضمن سلسلة أعمال فنية تم ضبطها، وضبطت الشرطة آلاف القطع الفنية ومنزلا تحول إلى متحف خاص الأسبوع الماضي، وأدت حملات في بازل بسويسرا لتفكيك شبكة لتهريب الأعمال الفنية في يناير.