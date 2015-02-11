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باريس تغلق سفارتها في صنعاء وتدعو رعاياها لمغادرة البلاد

11/2/2015

( صورة أرشيفية-أ.ف.ب ) ميليشيات الحوثي تنتشر فى صنعاء

دعت باريس رعاياها في اليمن لمغادرة البلاد في أسرع وقت، معلنة أنها ستغلق سفارتها في صنعاء موقتا اعتبارا من بعد غد الجمعة، وذلك لدواع أمنية، وبسبب التطورات السياسية الأخيرة التي تعيشها البلاد.

وأكد بيان نشر على موقع السفارة الفرنسية بصنعاء على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء انه "نظرا للتطورات السياسية الأخيرة ولأسباب أمنية، تدعوكم السفارة إلى مغادرة اليمن موقتا في أقرب مهلة عبر رحلات تجارية". وأضاف البيان أن السفارة الفرنسية "ستكون مغلقة موقتا حتى إشعار آخر اعتبارا من الجمعة 13 شباط/ فبراير 2015".

وسبق أن أغلقت الولايات المتحدة وبريطانيا سفارتيهما في صنعاء وبدأتا إجلاء دبلوماسييهما بسبب تفاقم الأزمة في البلد، حيث تسعى ميليشيا الحوثيين النافذة إلى فرض سلطتها عبر ما يصفه خصوم الحوثيين بالانقلاب على السلطة الشرعية وإصدار اعلان دستوري دون تشاور مع باقي القوي السياسية الأخرى.

وفي خطاب، بثه التلفزيون مساء الثلاثاء، حاول زعيم الميليشيا الشيعية عبد الملك الحوثي طمأنة البعثات الدبلوماسية في العاصمة اليمنية، مؤكدا أن الوضع الأمني في صنعاء مستقر جدا.

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