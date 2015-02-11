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اجتماع في غدامس لبحث إنهاء القتال بليبيا

11/2/2015

المشاركين في جولة الحوار الليبي السابقة بجنيف

اجتمع وفدان من البرلمانيين الليبيين المتنازعين للمرة الأولى الأربعاء لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء أشهر من عدم الاستقرار في ليبيا، بحسب ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقالت البعثة الدولية في تغريدة على موقع تويتر إن "المشاركين وصلوا إلى غدامس لإجراء جولة من الحوار السياسي تهدف إلى إنهاء الأزمة في ليبيا "  وذلك بمشاركة رئيس البعثة الدولية برنادينو ليون.

كانت البعثة الدولية قد ذكرت أن اجتماعا سيجري في ليبيا هذا الأسبوع إلا أنها لم تكشف عن مكان أو وقت انعقاده أو الجهات المشاركة فيه لأسباب أمنية على ما يبدو، وقال مصدر أن ممثلي الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وممثلي منافسها المؤتمر الوطني العام يشاركون في هذا الاجتماع.

وكان قد عقد أول اجتماع للحوار في جنيف بسويسرا فى يناير الماضي حيث قالت الأمم المتحدة إنه انتهى  "في جو إيجابي " وشاركت الحكومة المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين عن الحكومة المنافسة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وأصبح في ليبيا الغارقة في السلاح والفصائل المسلحة عقب الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي في العام2011، برلمانيين وحكومتين وسط الحرب الدائرة بين المليشيات للسيطرة على المدن والثروة النفطية في البلاد.

هذا ويشار الى أن قوات فجر ليبيا تسيطر على طرابلس وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة أغلبها من الإسلاميين وأقامت هذه القوات حكومة موازية في طرابلس بعد أن طردت منها الحكومة المعترف بها.

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