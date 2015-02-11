إخلاء سبيل 18 من مشجعي الزمالك في أحداث "الدفاع الجوي"

أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، مساء أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل 18 متهما من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "وايت نايتس" بضمان مالي قدره 200 جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي جرت في محيط ستاد الدفاع الجوي على هامش مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبي التي جرت مؤخراً.

كما أمرت بإخلاء سبيل طبيبة بضمان محل إقامتها، وإخلاء سبيل مفتش صحة بضمان وظيفته، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وتواصل النيابة حتى الآن التحقيق مع 3 متهمين آخرين من مشجعي رابطة "وايت نايتس" على ذمة التحقيقات في القضية، على أن يتم إصدار قرارات بشأنهم في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات معهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها تعطيل حركة المواصلات العامة والمرور، والتعدي على موظفين عموميين "ضباط وأفراد الشرطة" والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ممثلة في المنشآت التابعة لإستاد الدفاع الجوي وكذا إتلاف الممتلكات الخاصة.

وقال المستشار محمد سيف رئيس إن نيابة شرق القاهرة انه تم التحقيق مع المتهمين أمس في تهم التعدي على القوات وقطع الطريق والاعتداء على سيارات الشرطة واثارة الرعب والفزع في نفوس المارة.

وجاء القرار سابق الذكر بعد ورود تحريات الامن الوطني والمباحث الجنائية ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة، وأضاف رئيس النيابة أن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول كشفت أن المتهمين المخلى سبيلهم لم يشاركوا في أحداث العنف.