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علماء روس: العالم مهدد بانخفاض درجات الحرارة وليس العكس

10/2/2015
 

أجرى علماء من روسيا خلال سنتين ماضيتين دراسات وبحوث لتربة قاع بحيرة تكونت نتيجة سقوط نيزك قبل ملايين السنين.

ودرس العلماء تربة قاع هذه البحيرة الواقعة في منطقة "تشوكوتكا" بشرق روسيا، التي هي عبارة عن خارطة مناخية يمكن بواسطتها معرفة التغيرات المناخية وكيف كان المناخ قبل 3.5 مليون سنة.

واستنتج العلماء بعد انتهاء دراساتهم التي استمرت سنتين، أن العالم مقبل على مرحلة انخفاض درجات الحرارة وزيادة درجات البرودة التي ستسبب الجوع والأمراض وارتفاع عدد الوفيات بين سكان المعمورة.

يذكر أن قطر بحيرة "El’gygytgyn" يبلغ حوالي 12 كم وعمقها 169 م، ومتوسط درجة حرارة مياها 3 درجات مئوية، وتقع على ارتفاع 289 م فوق سطح البحر.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من خبراء المناخ، سبق أن أعلنوا عكس ذلك وقالوا إن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العالم سيؤدي بعد 150 سنة الى زوال فصل الشتاء.

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