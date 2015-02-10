زيارة الرئيس الروسي لمصر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيرة الروسي – (رويترز)

وصل إلى القاهرة مساء الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية زيارة تستغرق يومين يتوقع مسؤولون مصريون أن تعمق العلاقات المصرية الروسية.

وقالت مصادر في مطار القاهرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على رأس مستقبلي بوتين في المطار.

إلا أن أراء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تركزت على حضور بوتين لحفل في دار الأوبرا المصرية، واختلفت بين مؤيد للزيارة وساخر منها عقب أحداث مجزرة استاد الدفاع الجوي الأحد الماضي التي راح ضحيتها 22 قتيلا من أعضاء الألتراس "وايت نايتس" وجاءت بعض التعليقات على "تويتر" عبر الوسم "#بوتين":

@ZiadMbadR : هيطلع علينا ارامل السيسي واحفاد نبيل فاروق يقولوا لنا ان عشاء #السيسي مع #بوتين ف برج القاهرة،رسالة للمخابرات الامريكية بتفكرهم بايام عبناصر

@asmaaassem: عزيزي المواطن أوعي #مجزرة_الدفاع_الجوي تنسيك أن رئيسك و #بوتين رايحين الأوبرا انهاردة !!!

@hala_moo: عسكري أمن لكل صورة من صور السفاح #بوتين !! نفس العساكر اللي موتوا السباب امبارح !

@faresalaa799: عشان كده مسمعناش عن اى تفجير ولا حتى بومبه فرقعت …. الارهابيين مشغولين مع بوتين فى الاوبرا .

@AO_almehairi : بوتين : مستعدون للتعامل بالجنيه بدلا من الدولار مع مصر

@AbD_ElrhMaN0: مرتضي بيقول ع دريم زيارة #بوتين بكرة فلازم يحصل مصيبة وارهاب وبيقول ان اللى ف المدرجات اللى حضروا المبارة هما دول ولادنا اما اللي برا لا !!

@KenzyElsis: انتشار ?فتات ترحيب بزيارة " #بوتين " فى شوارع #مصر الجديدة

@nivo5555: إجراءات أمنية مكثفة بمطار القاهرة استعدادًا لوصول #بوتين #تحيا_مصر رغم انف كل حاقد ومتأمر عليها .. تنور مصر يا اسد روسيا