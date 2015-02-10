"تنظيم الدولة"يستعيد السيطرة على مواقع بعين العرب

اشتباكات بين القوات الكردية وتنظيم الدولة بكوباني

أعلن "تنظيم الدولة" استعادة سيطرته على عدة مناطق كان قد فقدها في عين العرب "كوباني" الفترة الماضية بعد ان استولت عليها القوات الكردية ، في حين أعلن الأكراد سيطرتهم على مواقع أخرى جديدة كانت في حوزة تنظيم الدولة .



و كانت مصادر محسوبة على التنظيم قد قالت أن ما يقارب عشرة قرى قد تم استعادة السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية و نتج عن ذلك وقوع قتلى و جرحى من الجانبين.



جدير بالذكر أن تنظيم الدولة يسيطر على نحو 350 قرية ضمن عين العرب و قد دارت معارك طاحنة طيلة الفترة الماضية استطاعت من خلالها القوات الكردية استعادة نحو 128 قرية كما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



و تدور المعارك الآن بين الطرفين على بسط السيطرة على أكبر عدد من القرى التي تشكل ما يقارب 440 قرية صغيرة، ويقطنها أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة أغلبيتهم من الأكراد السنة.

و المدينة من المدن الاستراتيجية الحدودية بين سوريا و تركيا و تعد معقل لحزب العمال

الكردستاني .