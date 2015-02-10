انضمام حزب الوسط للأحزاب المصرية المقاطعة للانتخابات

أعلن حزب الوسط المصري مساء الثلاثاء عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، وذلك في مؤتمر صحفي قال الحزب في بيانه الذي تلاه الدكتور محمد عبداللطيف -القائم بأعمال رئيس الحزب.

وأورد الدكتور محمد عبد اللطيف في البيان " فإنَّ حزبَ الوسطِ يرى عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، ويُعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة ".

وأضاف البيان " إلاَ أنّ كل الخطوات والممارسات الحالية للسلطة الحاكمة ومنذ انقلاب الثورة المضادة على المسار الديمقراطي في يوليو 2013 وحتى الآن، تشير بقوة لاتجاه البلاد نحو منعطف خطير يحتاج من كل القوى المخلصة وكل الأطراف الفاعلة بالمجتمع التحذير من هذا المسار وخطورة مآلته".



وشدد في بيانه على أنَّ "كل الإجراءات والممارسات التي يتخذها النظام الحالي تؤدي إلى اتساع الشرخ المجتمعي، وزيادة الاستقطاب السياسي وتعميقه، و الذى سيترتب عليه الاتجاه لوضع أشدً سوءٍ مما نحن فيه الآن.. فمن مناخٍ إعلامي محرضٍ يعمل على شيطنة تيارٍ كاملٍ هامٍ و أساسي بالمجتمع، و تجييش الشعب ضده وتشجيع جماهير الناس على معاداته".



وتحدث بيان الحزب عن " الأحكامٍ الصادمة التي قضت بإعدام المئات وبسجن طلاب و فتيات فى عمر الزهور عشرات السنوات، هذه الإجراءات لن تكون نتائجها أبدًا سوى فقدان كامل للثقة في مرفق القضاء وميزان عدالته الذي هو حصن المظلوم وملاذه وليس أداة في يد السلطة للبطش والانتقام"، بحسب البيان.



جدير بالذكر أن حزب الوسط المصري يعد الرابع، حيث أعلنت ثلاثة أحزاب أخرى عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية وهي البناء والتنمية ومصر القوية والدستور.