الرئيس الفرنسي يؤكد قرب شراء مصر لطائرات فرنسية مقاتلة

مقاتلات من طراز رافال – صورة من رويترز

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند امس الخميس إن مصر ستطلب شراء 24 مقاتلة من طراز رافال و فرقاطة ومعدات عسكرية أخرى ذات صلة من فرنسا في صفقة تزيد قيمتها على خمسة مليارات يورو (5.7 مليار دولار) .

وهذا الاتفاق سيجعل مصر أول مستورد يشتري الطائرة الحربية الفرنسية ، و يأتي الاتفاق بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لتصدير الطائرة ، وقال أولوند في بيان "المقاتلة رافال فازت بأول عقد تصدير لها."

و كان قد قال مصدر فرنسي لرويترز إن بيع 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال ومن إنتاج شركةو داسو الفرنسية لمصر بات أمرا "وشيكا" وإن وزارتي الدفاع في البلدين تجريان محادثات فنية بشأن الموضوع يوم الثلاثاء.



وكان مصدران صناعيان قد صرّحا بأن القاهرة تتطلع لشراء 24 طائرة من طراز رافال و فرقاطة من طراز فريم وصواريخ إم.بي.دي.إيه في صفقة تتراوح قيمتها بين خمسة مليارات يورو وستة مليارات "5.65 مليار و6.78 مليار دولار."



وأضاف المصدر القريب من المسألة "سوف يحدث. إنه وشيك." وأضاف إنه لم يتضح بعد ما إن كانت الصفقة ستبرم "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل."



وأضاف المصدر القريب من المسألة "سوف يحدث. إنه وشيك." وأضاف إنه لم يتضح بعد

ما إن كانت الصفقة ستبرم "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل."

وقالت صحيفة لو موند اليوم الثلاثاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقر الصفقة.

ورغم المفاوضات الحصرية مع الهند خلال السنوات الثلاث الماضية فإن شركة داسو لم تعثر حتى الآن على مشتر أجنبي لطائراتها المتعددة المهام من طراز رافال التي توصف بأنها واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة كفاءة وتقدما في العالم لكنها أيضا واحدة من أكثرها تكلفة.

وقال مصدر ثان قريب من وزير الدفاع جان إيف لو دريان إنه من المقرر أن تختتم المحادثات خلال "بضعة أيام" لكنه قال إن باريس لم تتلق أي تأكيد رسمي من الرئاسة المصرية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الجيش والرئاسة في مصر للحصول على تعليق.

وامتنعت داسو عن التعليق لكن مديرها التنفيذي إيريك ترابييه أبلغ صحيفة لو فيجارو في تصريحات نشرت يوم السبت الماضي إن الموافقة على أول صفقة تصدير تبرمها الشركة باتت وشيكة.



و قد اعتبر بعض المحللين الصفقة جزء من صفقة شاملة الجانب الأهم فيها هو إشراك مصر بشكل رسمي في الحرب على تنظيم الدولة في سوريا و العراق باستخدام طيّاريها ، بعد تردد الكثير من الدول في استخدام مقاتليها بعد مقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة .