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الحوثيون يقتحمون البيضاء والسفارة الأمريكية تغلق أبوابها

10/2/2015
تظاهرات رافضة للحوثيين في اليمن

سيطر مسلحون من جماعة الحوثي على مدينة البيضاء وسط اليمن دون مقاومة تذكر كما افاد شهود، و ذلك بعد ان دخلت قوات من الحوثيين مدعومة بقوات من الجيش اليمني و الأمن إلى المدينة صباح اليوم وانتشرت في أماكن حيوية بها.

و أفاد شهود عيان من المدينة ان قوات للجيش تابعة للواء مشاه 139 و قوات أمنية تابعة لمنطقة رادع بالمحافظة قد اقتحمت المدينة من عدة جهات.

هذا و يعيش مواطني المحافظة حال من الخوف و الترقب ، نتيجة انتشار المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة بالمحافظة و التي من المتوقع أن تدخل في اشتباكات مفتوحة مع الحوثيين.

و جدير بالذكر أن مصادمات عنيفة قد جرت في وقت سابق بين الحوثيين و الموالين لهم من الجيش والأمن ومسلحين تابعين للقبائل  بمحافظة البيضاء وتحديدا في مديرية ذي ناعم والتي اسفرت في النهاية عن مقتل أربعة من الحوثيين.

من ناحية أخرى أعلن السفير الأمريكي في اليمن اليوم أن السفارة ستغلق أبوابها تماما وتطلب من موظفيها المغادرة، وقال موظفون يمنيون بالسفارة الأمريكية إن أمريكا ستطلب من تركيا أو الجزائر رعاية مصالحها في اليمن طوال غلق السفارة.

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