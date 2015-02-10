الجماعة الإسلامية تنعي ضحايا "وايت نايتس "

شعار الجماعة الإسلامية المصرية – (أرشيف الجزيرة مباشر)

تنعي الجماعة الإسلامية بكل الأسى شباب الوطن من المصريين الذين سقطوا ضحايا الحادث المأساوي أمام أسوار استاد الدفاع الجوي في مذبحة جديدة تعيد إلى الأذهان مذبحة استاد بورسعيد في فبراير 2012.

وتستنكر الجماعة الاستهانة بدماء المصريين إلى هذه الدرجة التي لم تعد مقبولة وتدعو الجماعة إلى تحقيق جاد يكشف المسئول عن هذه الجريمة ولايفلته من المحاسبة .

وتتقدم الجماعة بخالص العزاء لأسر الضحايا داعين المولى سبحانه أن ينزل السكينة على قلوبهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان.