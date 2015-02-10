إصابة 10 أشخاص في 5 تفجيرات متزامنة بالإسكندرية

قالت مصادر أمنية وطبية بمصر إن عشرة أشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء في خمسة انفجارات بمناطق متفرقة بمدينة الإسكندرية الساحلية لم يتعد الفارق الزمنى بين كل منهما والأخرى ساعة واحدة بينهم ثلاثة انفجارات بمحيط أقسام للشرطة.

وأضافت المصادر إن سبعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة أمام قسم شرطة المنتزة أول فيما أصيب شخصان في انفجار بمحيط قسم شرطة المنتزة ثان وشخص واحد عند قسم شرطة أول الرمل، فضلاً عن حدوث تلفيات بواجهة قسم المنتزه أول وبعض السيارات المتوقفة أمامه.

كما انفجرت قنبلة بدائية الصنع بشارع فوزى معاذ بمنطقة سموحة، وانفجرت القنبلة الخامسة بالقرب من شارع محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر، ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية أنه قد وصل عدد مصابي حادث انفجار ثلاثة قنابل بجوار أقسام"المنتزه أول- الرمل أول- المنتزه ثان"إلى 13مصاباً، تم توزيع حالة بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، وحالتين بمستشفى فيكتوريا، و7حالات في مستشفى الثغر، وحالتين بالمستشفى الميري الجامعي، وحالة بالمستشفى الإيطالي، وحالتين بمستشفى طوسون للتأمين الصحي، وتنوعت الجروح ما بين البسيطة والكدمات وتهتكات بالجلد، لافتاً إلى أن هناك لواء شرطة و3سيدات ضمن المصابين.

من جانبه أعلن مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، اليوم الثلاثاء أن مجهولين زرعوا قنابل بدائية الصنع في محيط أقسام الشرطة، ما أدى إلى وقوع انفجارات في مناطق متفرقة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع الحادث للفحص والتأكد من عدم وجود قنابل أخرى، كما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لتمشيط المنطقة وأغلقت الشوارع أمام المارة والسيارات.

وقال مدير الطوارىء والاستقبال بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إبراهيم الروبي، إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الثغر ومستشفى الأميري الجامعي، وإن جميع المصابين في حالة صحية مستقرة عدا شخص واحد مصاب بتهتك شديد في القدم.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع تم زرعها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بداخل ميناء الإسكندرية.