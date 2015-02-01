هاشتاغ القسام مش إرهاب يرفض قرار محكمة مصرية

أشعل خبر إدراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس كـ"منظمة إرهابية" من قبل محكمة القاهرة للأمور المستعجلة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرافض لهذا القرار.

وقام عدد من المغردين على تويتر بإنشاء هاشتاغ #القسام_مش_إرهاب بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ظهر السبت، قرارا يعتبر "كتائب القسام" "جماعة إرهابية".

ومن أبرز التغريدات ما نسب للشيخ د.علي القره داغي على حسابه في تويتر: "انشروا شعار كتائب القسام الإرهابية !! لتُرهب قلوب من تآمروا وفَرِحُوا بالحُكم بأنها إرهابية !!

وإليكم بعض من التغريدات التي كانت رافضة لحكم قرار المحكمة :

@lokak88

كل المؤامرات التي تحاك على كتائب القسام من حولنا تؤكد صواب نهجها وصحة مسار طريقها.

@ThaarEssa

أنا مش حماس لكن مقارنة: محكمة الاتحاد الأوروبي أسقطت حماس من قائمة الارهاب، محكمة مصرية تتهم القسام بالإرهاب ؟!

@Alfkralhur

كلام يُكتب بماء الذهب …للشهيد الشيخ المجاهد "احمد ياسين " الذي أرعب بني صهيون وهو على كرسي متحرك.

@SamahRefaat76

منذ متى كان الدفاع عن الأرض والعرض إرهابا؟؟ عالم اختلت موازينه وأصبح كل شيء فيه باطلا

@Hamoood_5

القسام يدافع عن الأمة جمعاء .

@AminYomna

حماس فخر الأمة بأسرها

@MoanesGaza

هذه نتيجة حكم القضاء

@00K77k771

حكومة الانقلابات في مصر مستعدة تتهم أي لتحمي مصالحها مع الغرب.

وجاءت ردود فعل متتالية عقب هذا القرار حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن قرار المحكمة المصرية باعتبار كتائب القسام منظمة إرهابية، أمر مخز ومهين، مضيفًا "نحن أمام قرار ليس له علاقة بالقضاء".

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، خلال لقاء على قناة "الجزيرة" ، إنه لا علاقة لحركة حماس بالشأن الداخلي المصري، "ونتعجب من صدور قرارات سياسية". كما أضاف أن "القضاء المصري غير نزيه ويتورط بقضايا قومية"، وأن "المستفيد الوحيد هو الكيان الإسرائيلي".

ومن جهته، قال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس إن قرار المحكمة المصرية سياسي ولا علاقة له بالقضاء.

وقد رفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار محكمة مصرية اعتبار القسام منظمة إرهابية، وأكدت الجهاد في بيان لها أن الزج بكتائب القسام أو أي فصيل فلسطيني مقاوم في الشأن المصري الداخلي هو نوع من خلط الأوراق.