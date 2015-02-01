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مصر: محمد عبد الله قائدا للجيش الثالث الميداني

1/2/2015
  صورة أرشيفية لتدريبات الجيش المصري (القوات المسلحة )

أصدر الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد، قرارًا بتعين اللواء أركان حرب محمد عبد الله، رئيس أركان الجيش الثالث سابقًا، قائدًا للجيش الثالث الميداني، خلفًا للواء أركان حرب أسامة عسكر
ويذكر أن اللواء محمد عبد الله من مواليد 1958 وحاصل على جميع الفرق الحتمية المؤهلة لرتبته وتولى العديد من المناصب الرفيعة منها قائد الفرقة الرابعة المدرعة ورئيس شعبة عمليات الجيش الثاني ورئيس فرع العمليات بهيئة القوات المسلحة ورئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية ثم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ويذكر أن التغير جاء عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي باجتماع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس عقب مقتل ما يقرب من 30 جندي في تفجيرات بسيناء أمس الأول.

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