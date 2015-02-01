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المنتخب الفرنسي يُتوج بطلا لبطولة العالم لكرة اليد

1/2/2015

تٌوج المنتخب الفرنسي بطلا لبطولة العالم لكرة اليد بعد تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة 25-22.

ويعد بلوغ قطر للدور النهائي لبطولة كأس العالم لكرة اليد إنجازا تاريخيا لكونه أول منتخب آسيوي وعربي وغير أوروبي يتأهل لنهائي بطولة العالم منذ انطلاقتها قبل أكثر من سبعين عاما.

أمير دولة قطر يسلم كأس العالم لليد للمنتخب الفرنسي (رويترز)

وفي المقابل استطاع المنتخب الفرنسي انتزاع اللقب العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، وبالتالي الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم.

ونجح المنتخب القطري في التغلب على منتخبات عريقة لها تاريخها في اللعبة، مثل سلوفينيا رابعة كأس العالم الأخيرة، وألمانيا بطلة عام 2007، وبولندا وصيفة 2007.

 

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