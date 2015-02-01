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أول أسقف امرأة في صور "فورين بوليسي"

1/2/2015

صورة فورين بوليسي: الكهنة يسرعون لحضور حفل تكريس ليبي لين

اختارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إحدى صور تكريس أول امرأة أسقفا لكنيسة انجلترا بين صور الأسبوع، على موقعها الإلكتروني. وكتبت المجلة تعليقا يقول: الكهنة يسرعون لحضور حفل تكريس ليبي لين، أول امرأة تصبح أسقفا لكنيسة انجلترا.
وفي 26 من يناير/كانون ثاني 2015 أصبحت "ليبي" أول امرأة تعينها كنيسة كانتربري على قمة هرمها الأسقفي. لتطوى بذلك جدلا احتدم منذ العام 1992، بشأن قصر المنصب على الذكور، باعتبار أن هذا هو ما ينص عليه الإنجيل.
وترفض "ليبي لين" أن يكون تعيينها مجرد خطوة رمزية قطعتها الكنيسة، بل تؤكد أنها لن تكون المرأة الأخيرة التي تصل إلى هذه المكانة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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