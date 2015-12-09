9 آلاف قتيل وجريح جراء اعتداءات حوثية بتعز

أشار ممثلو المنظمات الحقوقية بمدينة تعز اليمنية إلى أن هناك أكثر من ألف قتيل ونحو 8 آلاف جـريـح ومـئات حالات الاختطاف جرّاء اعتداء الحوثـي بتعـز.

وأضافوا خلال مؤتمـر صحفـي (الأربعاء) أن هناك 56 حياً بمدينة تعز تضررت بشكل مباشر جراء قصف الحوثيين وقوات صالح العشوائي لها .

وقال "ممثلو المنظمات الحقوقية" إن الحوثيين وقوات صالح مارسوا العديد من الانتهاكات البشعة ضد أهالي تعز وممتلكاتهـم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأكدوا أن الحوثيين وقوات صالح أهدروا كـرامـة الإنسان اليمنـي بالمناطق التي سيطروا عليها، وأنه بموجب القوانين الدولية فإن كل ما ارتكبه الحوثيون يعد جرائم ضد الإنسانية.

ولفت "ممثلو المنظمات الحقوقية" إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض على القوى المسلحة قواعد لابد مـن احترامها.

واستعرض ممثلو المنظمات الحقوقية، جداول ترصد جرائم ميليشيا الحوثي وقوات علي صالح ضد أبناء مدينة تعز وممتلكاتهم ومشافيهم.