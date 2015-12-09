البث الحي
منوعات

9 آلاف قتيل وجريح جراء اعتداءات حوثية بتعز

9/12/2015
 

أشار ممثلو المنظمات الحقوقية بمدينة تعز اليمنية إلى أن هناك أكثر من ألف قتيل ونحو 8 آلاف جـريـح ومـئات حالات الاختطاف جرّاء اعتداء الحوثـي بتعـز.

وأضافوا خلال مؤتمـر صحفـي (الأربعاء) أن هناك 56 حياً بمدينة تعز تضررت بشكل مباشر جراء قصف الحوثيين وقوات صالح العشوائي لها .

وقال "ممثلو المنظمات الحقوقية" إن الحوثيين وقوات صالح مارسوا العديد من الانتهاكات البشعة ضد أهالي تعز وممتلكاتهـم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأكدوا أن الحوثيين وقوات صالح أهدروا كـرامـة الإنسان اليمنـي بالمناطق التي سيطروا عليها، وأنه بموجب القوانين الدولية فإن كل ما ارتكبه الحوثيون يعد جرائم ضد الإنسانية.

ولفت "ممثلو المنظمات الحقوقية" إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض على القوى المسلحة قواعد لابد مـن احترامها.

واستعرض ممثلو المنظمات الحقوقية، جداول ترصد جرائم ميليشيا الحوثي وقوات علي صالح ضد أبناء مدينة تعز وممتلكاتهم ومشافيهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)