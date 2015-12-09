معارضون مصريون يدعون لإسقاط نظام السيسي في ذكرى الثورة

أيمن نور/ مؤسس حزب غد الثورة أحد الموقعين على البيان

دعا معارضون سياسيون مصريون جموع الشعب المصري للاصطفاف حول مطالبهم التي رفعتها ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني 2011.

وطالب البيان الذي جاء بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير، المصريين بالالتفاف حول الثورة لرفع الظلم الذي يعيشه المصريون حاليا بحسب البيان.

وذكر البيان:" جاءكم شهر يناير دون أن يجني الانقلاب سوى الخسران ويعد بمزيد.. تكشفت أحداث المنطقة عن مؤامرة كُبرى تُحاك لأمتنا.. باستخدام من ينطقون بلغتنا ويُسمون بأسمائنا ، لكنهم إما أدوات لتشويه أمتنا وديننا وثقافتنا أو أشباه رجال يحكمون بلادنا بالحديد والنار.. لا يمتنعون عن قتل شعوبهم وتعذيب أبناء جلدتهم خدمة للغريب وقربانا لرضا أسيادهم".

وتابع البيان:" لا تقايضوا علي مطالب ثورتكم ولو بالذهب.. لا تساوموا على اصطفافكم ولو بصكوك غفران أو وطنية.. فأنتم من يُعلّم الوطنية.. ثورتكم سفينة إنقاذ وطن.. وشراعٌ يحدوه حُلم.. وذراعٌ لمطالب شعبنا.. ونجاة لكل أمتنا.. ينتظركم الشعب صفا.. فلا تأتوه شتاتا.. تحملكم القلوب صفا.. فلا تكسروها شيعا.. تحميكم الجفون صفا.. فلا تُبكوها فِرقا.. وكونوا عند حسن ظنّ شعبكم بكم.. فأنتم تحملون تاريخ أجدادكم وأمل أمتكم ومستقبل أجيالكم".

ووقع البيان شخصيات معارضة من بينها مساعد وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم يُسري ومؤسس حزب غد الثورة أيمن نور والبرلماني السابق ثروت نافع والقيادي الإخواني جمال حشمت وأستاذ العلوم السياسية د. سيف عبد الفتاح.