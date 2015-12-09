مصر.."سرور" و"الكتاتني" المنصب واحد والصورة تختلف

رئيسا البرلمان المصري

رغم أن محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان المصري السابق، كان يشغل نفس المنصب الذي شغله من قبل أحمد فتحي سرور، إلا أن المقارنة بين آخر صورتين متداولتين لهما يكشف عن فارق كبير في تعامل النظام الحالي معهما، واختلاف مصير كل منهما بالتبعية.

فبينما يقبع الكتاتني داخل السجن منذ الانقلاب في وضع سيء يفتقر إلى الخدمات الأساسية وتمنع عنه الزيارة، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وشحوب وجهه بصورة كبيرة، عاد فتحي سرور إلى ممارسة مهنة المحاماة مرة أخرى تحت حراسة مشددة، بعد الحكم ببراءته في قضية "موقعة الجمل" أثناء ثورة يناير، كما كان يتمتع بكافة التسهيلات والزيارات والخدمات أثناء فترة سجنه التي لم تطل.