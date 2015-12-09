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مائة ألف بريطاني يطالبون بمنع "ترامب" من دخول البلاد

9/12/2015

المرشح الرئاسي الأمريكي – دونالد ترامب

وقع أكثر من مئة ألف شخص "الأربعاء" عريضة لمنع دونالد ترامب، أبرز المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للسباق إلى البيت الأبيض في 2016، من دخول بريطانيا في أعقاب دعوته إلى  منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ونشرت العريضة في وقت متأخر "الثلاثاء" على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وتقول العريضة إن "المملكة المتحدة منعت دخول العديد من الأشخاص بسبب خطاب الكراهية. وينبغي تطبيق المبادئ نفسها على كل من يرغب في الدخول إلى بريطانيا".

وأضافت  العريضة أنه "إذا قررت المملكة المتحدة الاستمرار في تطبيق معايير – السلوك غير المقبول – لأولئك الذين يرغبون في دخول حدودها، فيجب أن تطبق على الأغنياء كما الفقراء، والضعفاء كما الأقوياء".

وبعدما بلغ عدد الموقعين مئة ألف شخص، فإنه سيتم مناقشة العريضة في البرلمان البريطاني،  كما أن الحكومة ملزمة بإصدار رد رسمي بعدما تعدى عدد الموقعين عشرة آلاف.

ووقع ستة نواب أيضا على اقتراح في مجلس العموم البريطاني قدمه عضو حزب العمال عمران حسين، يدعو الحكومة إلى "رفض تأشيرة تسمح لدونالد ترامب بزيارة المملكة المتحدة، حتى يسحب السيد ترامب تصريحاته"، مضيفا أن هذه التصريحات "مثيرة للانقسام، وتحرض على التمييز والكراهية" ، كان ترامب أعلن الثلاثاء أنه يريد غلق الحدود الأمريكية أمام المسلمين .

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