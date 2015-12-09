لافروف: روسيا ستواصل دعمها لمصر في محاربة " الإرهاب"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مواصلة بلاده في دعم مصر في مجال محاربة "الإرهاب".



وقال لافروف لوسائل الإعلام الإيطالية، في إشارة إلى حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء إن تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث.



وأضاف في التصريحات التي أوردتها وكالة سبوتنيك اليوم الأربعاء "نتعاون مع الأجهزة الخاصة المصرية لكشف ماذا فعل الإرهابيون وماذا نعمل لمنع تكرار الحوادث من هذا النوع".

وأضاف "سنستمر بالتعاون مع إيطاليا في دعم مصر ضمن استراتيجية محاربة الإرهاب" على حد قوله .



وعن محاربة "الإرهاب" في سوريا، قال لافروف في إشارة إلى مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد: "إذا استمروا في تصوير مشكلة الأسد وكأنها عقبة تحول دون تشكيل التحالف الشامل لمحاربة الإرهاب، فإن الذين يزعمون هذا سيعملون بطريقة غير مباشرة على الإبقاء على الظروف المناسبة لاستمرار تنظيم الدولة في التوسع، على حد وصفه .

يُشار إلى أن روسيا تدعم الرئيس الأسد وبدأت في الثلاثين من شهر سبتمبر شن هجمات جوية تقول إنها ضد تنظيم الدولة في سوريا لكن تقارير دولية تؤكد أن القصف الروسي يستهدف مواقع المعارضة المعتدلة ومدنيين سوريين.

* مرفق فيديو أرشيفي لنافذة تفاعلية حول تبعات إسقاط الطائرة الروسية وتأكيدات موسكو أن الواقعة لن تمر بدون عقاب