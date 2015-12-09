كيري: 95% من الدول تعهدت بتحسين أوضاع المناخ

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في قمة المناخ المنعقدة حاليا بباريس إن 95% من الدول التي تشارك في القمة قدمت التزامات بتحسين الوضع و"لذلك يجب أن نتحد جميعا من أجل معالجة الوضع".

وأضاف كيري:"أكثر من 150 زعيما و رئيس دولة عبّروا عن قلقهم من الانبعاثات ، ونحن نجتمع اليوم لنرسم مسارا جديدا مستداما ، المخاطر و التحديات كبيرة و يجب أن نكون على قدرها ، لذلك يجب أن نتحد جميعا من أجل معالجة الوضع " على حد وصفه .



وفي معرض رده على منتقدي القمة قال إن "تغير المناخ ليس خدعة سياسية كما يعتقد البعض و قال إنه زار مع أوباما أحد الأنهار الجليدية و رأينا كيف ذاب الجليد الذي به .



وشدد على أن التغيرات المناخية لا تستهدف منطقة بعينها و هذا أمر مقلق لكوكبنا ، لا يوجد عذر يمكن أن يتخذ لعدم تحركنا .



وقال أيضا أمامنا 36 ساعة فقط لنتخذ إجراءات حاسمة ننقذ بها كوكب الأرض و نقلل من حجم الانبعاثات و لن نلزم أي دولة بما لا تستطيع.