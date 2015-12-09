كالين: تركيا لا تقبل إملاءات وعلى روسيا التصرف بمسئولية

إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية

أكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن تركيا دولة قوية لا تقبل إملاءات، مطالبا الجانب الروسي بالتصرف "بمسئولية" حسب تعبيره.

وأضاف كالين خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، إن النظام السوري هو من يشتري النفط من تنظيم الدولة، وأن تركيا أثبتت ذلك بالوثائق ونشرتها على الملأ، واصفا مزاعم تعاون تركيا مع تنظيم الدولة بأنها "محض كذب وافتراء، وجزء من حملة تشويه متعمدة ومرفوضة".

ودعا كالين الجانب الروسي إلى ضرورة إنهاء الأزمة الأخيرة وتعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا "لا نسير في سياسة التصعيد، وعلى روسيا تذكر أننا لم نشارك أوروبا في فرض العقوبات عليها".

واعتبر كالين أن الوثائق التي نشرتها روسيا وتزعم تعاون تركيا مع تنظيم الدولة "لا أساس لها"، مؤكدا أن نفط تنظيم الدولة يمر عبر أراضي حزب العمال الكردستاني، مطالبا العالم بتصنيف الحزب على أنه "منظمة إرهابية".

ونفى كالين الاتهامات الموجهة لتركيا بالتدخل العسكري في العراق، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة" مؤكدا أن هذه التحركات تتم بتنسيق مسبق، ومتعهدا بمواصلة تقديم التدريب للوحدات القتالية في الموصل والتعاون مع بغداد لحل المشكلة الأخيرة.

وطالب كالين بالمزيد من التعاون الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، مضيفا أن تركيا قامت بتوقيف المئات من الشباب بتهمة الانضمام لهم، وتقوم بتشديد الإجراءات الأمنية على كل الحدود التركية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وعن العلاقة مع إسرائيل، قال كالين إن تركيا وضعت 5 شروط لعودة العلاقات مع إسرائيل أهمهما الاعتذار ودفع تعويضات ضحايا السفينة "آفي مرمرة" الذين قتلتهم إسرائيل عام 2010، معتبرا أن إسرائيل تواجه مشكلة في علاقاتها مع دول العالم بسبب ما تفعله ضد الفلسطينيين.