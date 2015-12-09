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قناة الجزيرة الآن في كندا

9/12/2015

شبكة الجزيرة الإعلامية

أعلنت قناة الجزيرة أن بثها أصبح الآن متوفراً للمشاهدين في كندا لأول مرة من خلال "فيديوتران"، موزع الخدمات الرئيس في البلاد. وستتوفر هذه الخدمة للمشاهدين في المناطق التالية: مونتريـال الكبرى، سوريل، غاتينو وروكلاند، وذلك على القناة رقم 270.

قال عبد الله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي في شبكة الجزيرة الإعلامية: "نشعر بالسعادة لإعلان هذا الاتفاق. نحن ملتزمون بتوسيع خدماتنا للوصول إلى المشاهدين على مختلف المنصات في كندا، ونتطلع إلى إيصال المحتوى الرائد لقناة الجزيرة إلى جميع أنحاء كندا وخارجها".

"فيديوتران" مؤسسة اتصالات رائدة في كندا، تملكها مؤسسة كويبيكور ميديا وشركة كابيتال أميركا. وتشمل خدماتها البث التلفزيوني، وتطوير الوسائط المتعددة التفاعلية، وخدمة تزويد الإنترنت، وخدمات الهاتف والاتصالات اللاسلكية.

انطلقت قناة الجزيرة عام 1996، وهي أول قناة إخبارية مستقلة في العالم العربي تقدم برامج شاملة ونقاشات مباشرة. ومن ذلك الحين، اتسع نطاق الجزيرة لتصبح شبكة تضم قنوات وخدمات إعلامية جديدة، دون أن تفقد روح الريادة المستقلة التي ميزت هويتها.

تحدت القوالب الجاهزة للعمل الإعلامي، وقدمت للمشاهدين في العالم صوتاً بديلاً، واضعة الإنسان في قلب اهتماماتها. وهو ما جعلها إحدى أكبر الشبكات الإخبارية نفوذاً. حرصت شبكة الجزيرة الإعلامية على أن تنتهج كل قناة نفس المبادئ التي تشجع على التحدي والجرأة، وتوفير منبر لمن لا منبر لهم، وأن تصل إلى المهمشين في مناطق تصعب تغطيتها إعلامياً. وتمثل هذه القيم نبراساً يستنير به صحافيوها خلال تغطياتهم في أكثر من 70 مكتباً في العالم، وسعيهم الدؤوب لتقديم محتوى إعلامي يلهم الجمهور.

المصدر : الجزيرة مباشر
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