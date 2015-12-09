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شركة ياهو ترفض بيع "علي بابا"

9/12/2015
شعار ياهو

 قالت شركة ياهو إنها لا تعتزم بيع حصتها في شركة علي بابا الصينية للتجارة الإليكترونية و التي تصل حصتها بها إلى 15% ، في حين ستبيع محرك البحث والبريد الإليكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بقطاع الأعمال في الشركة.

 

وكان مساهمون بالشركة طالبوا ياهو بأن تبيع قطاع الأعمال الخاص بها لتجنّب الضرائب المالية، لكنها ما زالت بانتظار رد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية قبل الإقدام على هذه الخطوة حيث إن قيمته تتراوح بين 3.4 مليارات 4.1 دولار أمريكي على الأكثر، وهو رقم صغير أمام قيمة حصّتها في علي بابا والتي تُقدّر ب 32 مليار دولار أمريكي.

 

يُذكر أن ياهو قد خسرت نحو 30% من  سعر أسهمها  خلال هذا العام وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها أيضًا، وقد تجد الشركة في بيع أصولها المالية خير وسيلة للحفاظ على نفسها قبل انخفاض قيمتها بصورة أكبر.

 

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