شاهد: مانشستر يونايتد يودّع دوري أبطال أوروبا

ودع فريق مانشستر يونايتد دوري أبطال أوربا بعد خسارته من فريق فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي لعبت مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

تقدم اليونايتد عن طريق الفرنسي انتوني مارتيال، ولكن اتى التعديل سريعاً عن طريق نالدو، ثم تقدم أصحاب الارض، بعدها سجل اليونايتد هدفا في نهاية الشوط ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82 سجل جوشوا جولافوجي هدفا بالخطأ في مرماه لكي يعدل النتيجة لليونايتد، لم يفرح اليونايتد كثيراً اذ سجل نالدو الهدف الثالث لفولفسبورج .