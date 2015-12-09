البث الحي
منوعات

شاهد: مانشستر يونايتد يودّع دوري أبطال أوروبا

8/12/2015

ودع  فريق مانشستر يونايتد دوري أبطال أوربا بعد خسارته من فريق  فولفسبورغ  بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي لعبت مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.

تقدم اليونايتد عن طريق الفرنسي انتوني مارتيال، ولكن اتى التعديل سريعاً عن طريق نالدو، ثم تقدم أصحاب الارض، بعدها سجل اليونايتد هدفا في نهاية الشوط ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82 سجل جوشوا جولافوجي هدفا بالخطأ في مرماه لكي يعدل النتيجة لليونايتد، لم يفرح اليونايتد كثيراً اذ سجل نالدو الهدف الثالث لفولفسبورج .

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)