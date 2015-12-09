شاهد.. حكاية مسن فلسطيني عمره 77 عاما يدرس بالمرحلة الثانوية

عملا بالحكمة الشائعة التي تحث الناس على طلب العلم من المهد الى اللحد .. سجل مُسن فلسطيني عمره 77 عاما نفسه للدراسة في المرحلة الثانوية بالضفة الغربية.

وأشار عابد أبو عجمية إلى إنه يتطلع إلى الالتحاق بالجامعة في العام القادم.

يذكر أن أبو عجمية أب لستة رجال وثلاث نساء واضطر إلى الانقطاع عن التعليم بعدما وصل إلى السنة السادسة الابتدائية في عام 1953 لأن المدرسة في قريته لم يكن بها مستويات أعلى، على حد قوله.

ونصح أبو عجمية كل أولاده والأطفال الذين لم يكملوا تعليمهم بأنهم يتوجهوا للتعليم لاستكمال دراستهم لقدرتهم على مواصلة الحياة ومجابهة عصور التكنولوجيا الحديثة .

ويأمل أبو عجمية الذي يجلس في حجرة دراسة بها 31 طالبا تتراوح أعمارهم بين 19 و28 عاما أن يكون له تأثير إيجابي على زملائه في قاعة الدراسة.

وأضاف "أنا طموحي إذا نجحت بأعطي ها الأمل للطلاب اللي أصغر مني. الشباب اللي بيدرسوا. ومن صف أول ابتدائي للتوجيهي بأوجههم إنه خطيئتهم في رقبتي . إذا بقدر على التعليم يتعلم لأنه ما شغلته الواحد إلا التعليم. لما نتعلم الشهادة بتعطي معنوية للواحد."

وقال الاستشاري بمديرية التعليم عاطف الجمل إنه من المستحسن لأ شخاص مثل أبو عجمية أن يحصلوا على فرصة ثانية في التعليم.

وأضاف الجمل "اللي فقدوا الأمل في أول لحظات حياتهم في التعليم ثم تشجعوا بعد متابعة واستمرار في دعوتهم للحصول على الثانوية العامة هذا يثلج صدورنا."

وقال مدير المدرسة عابد أبو سنينة إنه من المهم دعم أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم.

ووفقا لدراسة للبنك الدولي في عام 2013 فان 82 في المئة ممن هم في سن التعليم الثانوي مسجلين في المدارس الثانوية في الضفة الغربية وغزة.

وبلغ معدل من يعرفون القراءة والكتابة حتى عام 2014 نحو 96 في المئة.