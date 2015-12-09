حملة توقيعات عالمية تضامنا مع الكتاتني بمصر

عريضة التوقيعات تضامنا مع الكتاتني

دشن نشطاء مصريون عريضة توقيعات على موقع التوقيعات العالمي "آفاز" للتضامن مع رئيس مجلس الشعب السابق بمصر الدكتور سعد الكتاتني المحبوس بسجن طرة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.

جاء تدشين عريضة التوقيعات عقب نشر صورة للكتاتني ظهر فيها نحيلا فاقدا لجزء كبير من وزنه أثناء حضوره جلسة لمحاكمته في قضية إهانة القضاء التي تضم إلى جانبه رموزا سياسية وعامة مصرية أخرى ظهروا فاقدين جزءا كبيرا من أوزانهم أيضا ومنهم صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان السابق والنائب أحمد أبو بركة، كما ظهرت صور لقيادات سياسية مصرية وقد فقدت الكثير من وزنها مثل المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة السابق بالإسكندرية ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري عقب الثورة وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والقيادي والنائب البرلماني محمد البلتاجي والناشط اليساري علاء عبد الفتاح.

وجاء في مقدمة عريضة التوقيعات الخاصة بالكتاتني أنه يواجه الموت البطيء في أسوأ السجون المصرية (سجن العقرب شديد الحراسة) مع آلاف آخرين من القادة والنشطاء السياسيين السجناء.

ودعت العريضة كل نشطاء حقوق الإنسان ونواب البرلمانات في العالم للتضامن مع الكتاتني ورفاقه في السجن، وحث حكوماتهم على التحرك لوقف القتل البطيء الذي يتعرض له الكتاتني وآلاف السجناء السياسيين المصريين.

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الكتاتني التي بدا فيها فاقدا لقدر كبير من وزنه مقارنة مع صوره السابقة أثناء رئاسته لجلسات مجلس الشعب في 2012 ومقارنة مع صور رموز نظام مبارك أثناء حبسهم أيضا ومنهم مبارك نفسه ونجليه علاء وجمال وكذا صورة رئيس برلمانه فتحي سرور وأمين ديوانه زكريا عزمي ووزير داخليته حبيب العادلي والذين بدوا جميعا بصحة جيدة.

وفيما جلبت الصورة تعاطف العديد من النشطاء السياسيين بمن فيهم خصوم الكتاتني حاول متحدث باسم وزارة الداخلية أن ينفي أي مسئولية لوزارته عن الحالة الصحية التي ظهر بها الكتاتني مؤكدا أنه يتلقى وجباته بشكل منتظم، وأنه لم يشكو من أية أمراض.