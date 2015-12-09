تركيا تدعو رعاياها لمغادرة العراق وتستثني "كردستان"

وزير الخارجية التركي – مولود جاويش أوغلو

دعت وزارة الخارجية التركية "الأربعاء" رعاياها بالعراق إلى مغادرته بسبب المخاطر الأمنية، في حين استثنت بعض المحافظات في إقليم كردستان.

وجاء في بيان الوزارة أن التحذير للمسافرين يمتد ليشمل كافة المحافظات العراقية، باستثناء دهوك وأربيل والسليمانية، الواقعة في إقليم كردستان شمال العراق.

ونصحت الوزارة بعدم زيارة العديد من المحافظات العراقية وبينها البصرة والنجف والأنبار وكركوك ونصحت بشدة جميع من إقامتهم غير ضرورية بمغادرة هذه المحافظات بأسرع ما يمكنهم.

وبررت السلطات التركية نداءها بتنامي التهديد للمؤسسات التركية مؤخرا وتصريحات تشجع "على العنف والترهيب والخطف" – بحسب بيانها .

ويأتي بيان الخارجية في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا منذ أن نشرت تركيا مئات الجنود والدبابات في بعشيقة في محافظة الموصل شمال العراق، وتقول إن الهدف هو تدريب عراقيين على قتال تنظيم الدولة .