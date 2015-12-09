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تجميد أموال أبو تريكة ورفع التحفظ على ممتلكات العادلي

9/12/2015

أبو تريكة

قررت وزارة العدل المصرية، الأربعاء، رفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، حبيب العادلي، وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وقالت الوزارة إنها أرسلت للشهر العقاري والجهات المختصة موافقتها بتنفيذ رفع الحظر عن ممتلكات وأموال وزير الداخلية الأسبق وزوجتيه وأبنائه، استنادا لقرار المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمراً بغير ذلك.

وأضافت أنها قررت تأييد حكم المحكمة بالتحفظ على أموال محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

وأثار القراران غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فتقول نجوى رشاد على تويتر" الزند وزير العدل تحفظ ع أموال أبو تريكة عشان حلال و رفع التحفظ ع أموال العادلي عشان فلوسه حرام والحكومة ما تقبلش الفلوس الحرام ! "

وكتب عمرو سامي:"علشان كدا مبارك براءة و أبو تريكة الأسطورة يتحفظ على أمواله ازاي دا نظام"

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